Homem é agredido com golpes de foice após questionar inquilino em Campo Grande

Um homem de 43 anos foi agredido com golpes de foice pelo próprio inquilino, de 24 anos, na noite desse sábado (7), na Vila Olinda, em Campo Grande. O suspeito foi detido pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar e encaminhado à delegacia. De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada inicialmente para atender uma suposta ocorrência de disparo de arma de fogo. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais foram informados por testemunhas de que, na verdade, havia ocorrido uma discussão que terminou com um homem ferido por golpes de foice.

A vítima já havia sido socorrida e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Tiradentes. Diante das informações, equipes do Batalhão de Choque realizaram buscas na região e localizaram o suspeito ainda de posse da foice utilizada na agressão.

Durante a abordagem, o rapaz afirmou que havia discutido com um conhecido, mas negou ter cometido a agressão. Em seguida, os policiais se deslocaram até a UPA, onde a vítima relatou que procurou o inquilino para questioná-lo sobre reclamações feitas por vizinhos em relação ao comportamento dele na região.

Segundo o relato, durante a conversa, o inquilino passou a agredir o proprietário com golpes de foice. A vítima conseguiu se defender utilizando o antebraço, que acabou ficando ferido.

Após receber atendimento médico na UPA, o homem foi transferido para a Santa Casa para avaliação mais detalhada. O suspeito, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi levado à delegacia para os procedimentos legais e liberado posteriormente.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais