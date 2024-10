Sem apresentar propostas, Rose insiste em ‘folha secreta’ e toma invertida de Adriane

Em mais um debate, a candidata Rose Modesto (União Brasil) evitou apresentar propostas concretas, insistindo em um tema já superado: a chamada “folha secreta”. Essa prática, extinta pela atual prefeita Adriane Lopes (PP), fazia parte de uma antiga estrutura de pagamento implementada há mais de duas décadas na administração de André Puccinelli. A postura de Rose, que remete a um problema já resolvido pela atual gestão, acabou provocando uma resposta contundente de Adriane, que destacou sua atuação exemplar em transparência.

Adriane Lopes, que se tornou a primeira prefeita de Campo Grande a eliminar completamente a “folha secreta” e regularizar a situação junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) e ao Ministério Público, foi direta em sua resposta à adversária: “Coloquei Campo Grande como a segunda cidade em transparência no país. Nunca fui investigada e nunca prestei depoimento na Polícia Federal. Todos os meus bens são declarados e, na minha gestão, todos os salários constam no portal da transparência”, declarou.

A prefeita destacou ainda que sua administração fez um acordo formal com o TCE-MS, através de um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), que garante o acesso integral aos dados pela população. A medida solucionou um problema histórico de décadas, ignorado por gestões anteriores, e trouxe a Campo Grande o reconhecimento nacional como referência em transparência e qualidade na gestão pública.

Além da insistência em um tema já esclarecido, Adriane mencionou que Rose Modesto foi investigada na operação Coffee Break e mantém uma empresa registrada em Porto Velho, Rondônia, a RCO, informação que não faz parte de sua plataforma de campanha, gerando dúvidas sobre o alinhamento de seus interesses com as necessidades de Campo Grande.

Adriane Lopes destacou, ainda, os reconhecimentos que sua gestão recebeu recentemente, colocando Campo Grande em posição de destaque nacional pela Agenda Pública. A capital sul-mato-grossense foi agraciada com prêmios pela excelência na gestão, qualidade da informação contábil e fiscal, e ocupa a primeira colocação entre as capitais mais transparentes, de acordo com o Ranking de Competitividade.

Enquanto Adriane Lopes aposta em uma campanha fundamentada em resultados e comprometimento com o avanço de Campo Grande, sua adversária Rose Modesto parece se apoiar em temas superados para desviar o foco de um debate mais substancial, o que tem sido visto por eleitores e especialistas como uma tática desgastada e carente de propostas transformadoras.

