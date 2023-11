Com ministro do TCU, seminário traz soluções para gestão pública do Brasil

Campo Grande será o epicentro do universo das compras públicas nos dias 20, 21 e 22 de novembro, com a chegada do Senacop 2023 (Seminário Nacional de Compras Públicas). O evento é reconhecido como o maior encontro do segmento no Brasil e promete atrair representantes de pelo menos 13 Estados. O evento e a Expo GovBrasil prometem impulsionar a gestão pública para um novo patamar de excelência e inovação.

O local escolhido para sediar esse encontro foi o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, que receberá gestores, servidores públicos e especialistas, todos focados na capacitação e inovação da gestão pública, especialmente em relação à Nova Lei de Licitações e seus regulamentos.

A programação conta com diversas atividades, desde workshops e talk show de mulheres, a oficinas com especialistas reconhecidos nacionalmente. Entre os palestrantes de destaque, está confirmada a presença de Benjamin Zymler, ministro do TCU (Tribunal de Contas da União). Ele vai abrir o evento com uma palestra, às 19 horas. As inscrições já estão encerradas, mas a principal novidade deste ano é que, concomitantemente ao seminário, também será realizada a primeira edição da Expo GovBrasil.

A Expo GovBrasil é uma oportunidade imperdível para o público visitante. Com entrada gratuita, ela oferece uma visão abrangente da evolução da administração pública, reunindo empresas, marcas, instituições, conselhos profissionais e órgãos estatais.

Representantes de diversas áreas, como saúde, educação, tecnologia e logística, estarão presentes para mostrar suas contribuições e avanços na gestão pública. Rodrigo Rodrigues Barbosa, da Atrea, responsável pelo evento, destaca: “A proposta é consolidar a evolução do que conhecemos sobre administração, transparência, eficiência e combate à corrupção”.

Senacop 2023

O Senacop, agora em sua quinta edição, é um encontro técnico-acadêmico voltado para explorar todos os aspectos da Nova Lei de Licitação. A abertura, marcada para o dia 20 de novembro, às 19 horas, conta com a palestra do ministro Benjamin Zymler, seguida por um show acústico de Paulo Ricardo, do RPM.

A grade de palestras reúne autoridades renomadas de diversas regiões do país, oferecendo uma imersão única e capacitando os participantes para a tomada de decisões juridicamente corretas e sustentáveis perante os órgãos de controle. Rodrigo reforça: “É um dos últimos momentos para aperfeiçoar equipes de licitação de órgãos públicos em todo o país, preparando-os para as mudanças que entrarão em vigor a partir de janeiro do próximo ano”.

SERVIÇO Senacop – Seminário Nacional de Compras Públicas Data: 20, 21 e 22 de novembro Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo Endereço: Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n, Parque dos Poderes, Campo Grande-MS.

