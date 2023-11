Do animal doméstico à sucuri do Bioparque, animais também sofrem com ondas de calor

Com os termômetros registrando calor histórico em Mato Grosso do Sul, precisamos também estar atentos ao bem- -estar dos animais de estimação, que podem sofrer com hipertermia por falta de atenção e cuidado dos tutores. E não é só gatos e cachorros, o forte calor também está mudando a rotina de cuidados dos animais que vivem no Bioparque Pantanal, como jabutis e sucuri.

Cristiana Araújo é veterinária do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Campo Grande e alerta sobre a atenção que os proprietários devem ter com a água dos animais domésticos. “É preciso deixar a água limpa e fresca, pois os animais dificilmente vão ingerir água quente, causando desidratação. Também recomendamos que evitem passeios em horários de sol intensos, pois ainda há pessoas que insistem em sair com os animais nesses horários”, destaca Cristiana

Para ela, as mesmas recomendações dadas aos humanos devem ser seguidas nos cuidados com os pets. “Manter o animal em um ambiente em que você também estaria, espaço arejado e com proteção para raios solares. Sempre verificar se seu animal está tomando água como de costume. Ter plantas é alternativa para amenizar o calor dos ambientes”, disse a veterinária.

No Bioparque, a atenção está sendo dada aos jabutis, que tomam banho duas vezes por dia e consomem alimentos frios, com maior quantidade de água, para ajudar na hidratação. A sucuri também está recebendo atenção especial, com o recinto sendo molhado e recebendo borrifadas de água com frequência, como explica a bióloga-chefe Carla Kovalski, que também é responsável pelo setor de bem- -estar animal do complexo.

“Os répteis trocam calor diretamente com o ambiente. Se o ambiente está muito quente, eles vão ficar muito quentes também e, para aliviar, a gente torna o ambiente mais favorável, com uma temperatura mais amena, com mais unidade. Por isso, a gente realiza esses banhos, para que eles consigam desfrutar de uma temperatura amena e uma umidade maior. É importante adequar os parâmetros de forma que eles fiquem confortáveis, é importante não estar nem muito frio nem muito quente”, diz Carla.

Desde a inauguração, o Bioparque conta com o SSV (Sistema de Suporte à Vida), que garante a temperatura dos tanques dos peixes, que é um conceito muito moderno de aquários e zoológicos. “Nossos tanques contam com um robusto sistema de suporte à vida automatizado, que dispõe de equipamentos que controlam a temperatura de acordo com as especificidades do plantel, e, por este motivo, os peixes não sentem o impacto do clima quente. Já os répteis necessitam de atenção especial neste período, assim como na época de frio”, destacou Maria Fernanda Balestieri, diretora- -geral do Bioparque.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 23-27°C e máximas que podem atingir os 41°C nas regiões sul e leste do Estado. Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 27-31°C e máximas de até 43- 45°C. Para as regiões norte e Bolsão, temperaturas mínimas entre 23-28°C e temperaturas máximas de até 39-42°C.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista oscila por volta dos 27-29°C e máximas de até 37-40°C. Nestes dias, os ventos atuam do quadrante norte, contribuindo para elevar a sensação de calor. Os ventos atingem valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h