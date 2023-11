Com investimentos de mais de R$ 8 milhões, Maracaju ganhará novo Fórum

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, recebeu o governador Eduardo Riedel (PSDB) na última sexta-feira (17), para a assinatura da ordem de serviço do novo Fórum de Maracaju. O prédio será construído em um terreno doado pela Prefeitura de Maracaju e terá investimentos na ordem de R$ 8,5 milhões.

A construção de um novo Fórum é uma demanda antiga do município, pois o atual prédio não atende mais a demanda local. Atualmente, tramitam na comarca 11.452 feitos nas áreas cível e criminal, além de 1.828 processos nos juizados. Em sua fala, o desembargador Sérgio lembrou que as negociações para chegar até este momento começaram em 2019 e destacou a importância de um local adequado para que juízes e servidores possam trabalhar com tranquilidade.

"Estamos nos esforçando para atender o jurisdicionado. O Estado está crescendo e temos que atender a demanda. O atual prédio é um dos mais antigos e não se mostra capaz de absorver adequadamente as necessidades da comarca. Agradeço o empenho do prefeito e dos vereadores de Maracaju, que não mediram esforços para que tivéssemos o terreno adequado para o novo prédio. Agora, é arregaçar as mangas e trabalhar", disse o desembargador.

O governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja também usaram a palavra para destacar que Maracaju é a quinta cidade que mais cresce em MS e o 10º município brasileiro que mais produz alimentos no país, o que resulta na necessidade de adequações em todos os órgãos que fornecem serviço público aos maracajuenses, além de apontarem o empenho do presidente do TJMS, por sua sensibilidade e rapidez em iniciar a obra.

Na cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou que as novas instalações irão assegurar melhor atendimento à população e as demandas, fruto do crescimento econômico do Estado. “Isso impõe aos diversos poderes a necessidade não só de ampliar, mas também de modernizar e atualizar as suas estruturas. E a pressão sob o Poder Público se faz presente em termos de serviços modernizados. E o tribunal dá um passo importante, neste sentido”, salientou.

Em postagem em suas redes sociais, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), disse: “É muito bom a gente ver uma semente plantada dar seus frutos. Hoje, no Tribunal de Justiça, participamos da assinatura da ordem de serviço para a construção do novo prédio do Fórum de Maracaju, um processo iniciado em 2019 e que agora acontece. Agradeço ao desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de MS, Sérgio Fernandes Martins, pelo encaminhamento que é muito necessário para o município, que é o maior produtor de grãos do Estado e que tem um prédio da Justiça antigo e obsoleto. Justiça rápida é um direito do cidadão”.

O prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan (PSDB), apontou o crescimento da cidade de Maracaju como principal fator da necessidade de modernização e ressaltou que a construção de um novo prédio do Fórum há tempos era uma necessidade.

