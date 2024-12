Chave na mão: Gaeco faz operação contra quadrilha especializada no desvio de cargas em MS e outros estados

Equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) de Minas Gerais estão em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (10), para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra uma quadrilha especializada em desvios de cargas.

Chamada de “Chave na mão”, a operação ocorre simultaneamente em diversas cidades dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e Paraíba.

Um dos mandados de busca e apreensão é cumprido em Campo Grande, na região do Jardim Aeroporto.

Ao longo dos dois anos de investigação, o Gaeco descobriu que a quadrilha atuava em todo o território nacional; a liderança e o núcleo principal do grupo, no entanto, se concentravam na região do Triângulo Mineiro, principalmente em Uberaba.

Para cometerem os crimes o grupo contava com informações privilegiadas sobre cargas específicas, como placas de fotovoltaicas e defensivos agrícolas. Isso porque os motoristas das cargas faziam parte do esquema criminoso.

“Estes lucravam na relação com outros criminosos para compor a “equipe” que acompanha os itinerários, por interesse de potenciais compradores das mercadorias desviadas, e, naturalmente, por interesse de motoristas contratados/coautores. O esquema se mostrou multifacetado, dinâmico, sobretudo, em virtude da utilização de divisão de tarefas”, explicou o Gaeco.

O termo “chave na mão”, que dá nome a operação, faz alusão justamente a isso: na simulação do motorista de ter sido vítima de furto/roubo de carga, enquanto apenas entregava a mercadoria para receptador.

Ao todo, foram decretados 19 mandados de prisão e 57 de buscas apreensão, que são cumpridos nesta terça-feira.

O grupo investigado é acusado de crimes como furto mediante fraude, estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de documento e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.