Igreja no Brasil altera data de Carlo Acutis após canonização e milagre em MS

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) aprovou, nessa quarta-feira (22), a mudança da memória litúrgica de Carlo Acutis no país. A celebração, que antes ocorria em 12 de outubro, passa a ser realizada no dia 13, conforme decisão tomada durante a 62ª Assembleia Geral, em Aparecida.

A alteração busca evitar conflito com o dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida, cuja celebração concentra missas, romarias e mobiliza milhões de fiéis em todo o país. Com a mudança, a Igreja pretende garantir um espaço próprio para a devoção ao jovem santo no calendário litúrgico brasileiro.

Milagre reconhecido ocorreu em Campo Grande

A decisão ocorre após a canonização de Carlo Acutis, que possui ligação direta com Mato Grosso do Sul. O primeiro milagre reconhecido pela Igreja Católica foi registrado em Campo Grande, envolvendo a cura de uma criança diagnosticada com uma doença congênita no pâncreas.

O caso aconteceu em 2013, quando o menino, então com três anos, tocou uma relíquia do jovem italiano durante uma celebração religiosa. A recuperação foi considerada sem explicação científica e, após análise de especialistas, validada pelo Vaticano como milagre, etapa fundamental no processo de canonização.

Ajuste no calendário litúrgico

A proposta de mudança foi conduzida pela Comissão Episcopal para a Liturgia, responsável por organizar e revisar as datas celebrativas no Brasil. Segundo integrantes do grupo, a coincidência com o dia 12 de outubro dificultava a realização de celebrações dedicadas a Carlo Acutis, devido à centralidade da festa da padroeira do país.

Com a nova definição, a Igreja Católica no Brasil passa a dedicar o dia 13 de outubro à memória do santo, ampliando a visibilidade de sua história e devoção entre os fiéis.

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