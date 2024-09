Detran terá atendimento fora das agências pela 1ª vez em MS

Pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) terá atendimento fora das agências. A ação acontece no assentamento Nova Itamarati, localizado no distrito com mesmo nome, em Ponta Porã.

Funcionários do órgão estarão no local entre esta quarta (4) e quinta-feira (5) para regularizar documentos de veículos e CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O atendimento estará disponível entre as 8h e 12h, nos dois dias, na Escola Estadual do Assentamento Nova Itamarati.

Os moradores poderão consultar pontos da CNH; emitir guias de pagamento; ter veículos vistoriados para fins de transferência; iniciar o processo de alteração de característica de veículos; emitir Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; fazer o primeiro emplacamento; e consultar e regularizar débitos.

A proposta é levar atendimento até lugares distantes de agências do órgão. “Tendo em vista que é um distrito simples, que fica a mais de 50 km da cidade, causa uma certa dificuldade da população local para ir até a agência do Detran. Nosso objetivo é aproximar”, explica diretor-executivo do Detran-MS, João César Mattogrosso.

