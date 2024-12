Dona de Pizzaria em Campo Grande é vítima de golpista que se passava por cliente

Uma mulher, dona de uma Pizzaria no Jardim Carioca, foi vítima de um golpe após ter o WhatsApp clonado depois de receber um pedido de um suposto cliente.

De acordo com informações, a mulher relatou ter recebido uma mensagem de uma pessoa solicitando a entrega de duas pizzas em um motel, localizado na Duque de Caxias, e quando ela chegasse deveria passar um código de seis dígitos enviado via whatsapp.

Ao chegar no destino informado, a vítima repassou o código para o suposto cliente e, neste momento, perdeu todo o acesso do aplicativo de mensagem. O criminoso começou a controlar o WhatsApp da empresa, fazendo com que os clientes que pedissem pizza repassassem o dinheiro para outra conta, sem ser da pizzaria.

Conforme consta na denúncia, um dos clientes, sem saber do ocorrido, enviou Pix de R$98, que foi pra a conta de um homem. A mulher retirou o número da empresa das redes sociais e conseguiu cancelar o numero de telefone junto à operadora.

Os clientes também foram comunicados sobre o golpe.

O caso foi registrado na Depac/Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como invasão de dispositivo eletrônico e falsa identidade.

