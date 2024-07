Papa aprova canonização de Carlo Acutis. Primeiro milagre reconhecido aconteceu em Campo Grande

Na segunda-feira (1º), o Papa Francisco e os cardeais de Roma aprovaram a canonização de Carlo Acutis, o padroeiro da internet. Conforme o SBT News, o beato morreu aos 15 anos por complicações de uma leucemia.

Ele será o primeiro santo da geração Millennial. Beatificado em outubro de 2020, depois que a igreja reconheceu o primeiro milagre atribuído a ele em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No entanto, agora, o jovem teve seu segundo milagre reconhecido pelo Papa.

A data ainda não foi definida, mas o bispo Domenico Sorrentino comemorou a decisão do Papa.

“Estamos felizes que o Papa tenha anunciado, junto com muitos outros santos, a canonização do Beato Carlos Acutis, cujos restos mortais estão preservados no Santuário da Espoliação em Assis. A data ainda não está definida, mas temos a certeza de que o Santo Padre vai escolher uma ocasião significativa”, disse Domenico Sorrentino, bispo de Assis, ao site de notícias do Vaticano.

Quem é Carlo Acutis?

Carlo Acutis nasceu em Londres, na Inglaterra, mas passou a maior parte da vida na Itália. Desde cedo, demonstrou grande habilidade para a informática, usando seus conhecimentos para evangelizar pelas redes sociais. Ele chegou a criar um site para catalogar cada milagre já relatado e passou a ser chamado de “padroeiro da internet” e “influencer de Deus”.

Em setembro de 2006, aos 15 anos, surgiram os primeiros sinais de que estava doente. Era uma leucemia fulminante. Acutis faleceu em 12 de outubro de 2006, em Monza, na Itália.

Em 2020, foi beatificado após o Vaticano reconhecer como milagre a cura de uma criança brasileira. O milagre aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2010. Um menino de 7 anos, com problemas graves no pâncreas, foi curado após o avô tocar em uma roupa que continha o sangue do jovem, exposta na capela Nossa Senhora Aparecida, e pedir pela cura do neto.

O segundo milagre, segundo o site de notícias do Vaticano, foi com uma jovem da Costa Rica e estudante universitária em Florença, que em julho de 2022 caiu da bicicleta e entrou em coma irreversível.

Sua mãe, então, foi ao Vaticano seis dias depois para recomendar sua filha ao Beato Carlo Acutis e passou o dia inteiro ajoelhada diante de seu túmulo. Horas depois, ela recebeu um telefonema do hospital informando-a da melhora repentina e inexplicável no ponto de vista médico de sua filha.

