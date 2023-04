Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje você pode se sentir inquieta e na sua, principalmente com a dinâmica em casa e com os parentes. Cuide dos pensamentos e emoções, porque tá favorável para você pensar um pouco além demais. No trabalho e no dinheiro, o talento para ganhar pode chegar mais, é só dar sopa para a determinação e coragem de vencer. Para quem está na pista, não é hora de confundir amor com carência. Com o mozão, não chegue com os dois pés na porta antes de cobrar algo para que situações pequenas não tragam tretinhas e tretonas!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Cuidado com a sua comunicação hoje, pois os nervos podem ficar à flor da pele! Alerta geral com atitudes explosivas, principalmente com os colegas. Tenha um pouco mais de paciência, bebê! Falando em trabalho, você pode se sentir mais cobrada do que o normal por chefes e superiores. Esteja preparada! Para quem está em um relacionamento, apostar em uma conversa pode clarear muito os seus pensamentos de dúvida que muitas vezes aparecem. Mas, se estiver a procura de um lovezinho, socialize mais e não tente achar alguém perfeitinho, se não, vai ficar difícil, docinho de cajá!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os astros chegaram pra te aconselhar, minha consagrado e meu consagrado, então bora se preparar! A Lua se desentende com o Sol hoje e pode trazer uma certa confusão interior. Por isso, antes de se expor, certifique-se de tá tá tudo certo aí nessa cabecinha. Grandes mudanças não são concluídas de uma hora para outra, então evite se comprometer sem antes ter um planejamento, porque isso pode impactar negativamente o seu dinheiro! No amor, tire um tempo pra se divertir com outras pessoas – e leve o seu love junto, é claro. Na paquera, reveja alguns limites e cuidado para não ser enrolado(a). Deus me livre!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Cancerianjo, hoje é um ótimo dia para trabalhar a sua intuição. Se possível, tenha um caderninho ao lado durante todo o dia para anotar as ideias, já que elas poderão te ajudar, inclusive, a aumentar seu dinheiro em breve. Os amigos podem ficar mais próximos hoje e a sintonia de vocês será perfeita sem defeitos. Nas questões de amor, cuidado com a influência de terceiros, não dê ouvidos para fofoquinhas sem sentido. Na busca por um amor, esteja mais atenta aos sinais e cuidado com a impulsividade para não comprometer a paquera.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Querida consagrada e consagrado de Leão, os astros apontam que hoje, no trabalho, o bom é manter as coisas organizadas, pois você pode ser cobrada / cobrado por resultados e precisará agir rápido. Sem tempo pra moleza! Ideias sobre estudos, viagens, até mesmo pra fora do país não estão descartadas. Sonhos servem para serem realizados, bebê! Com o mozão, boa energia para aprimorar a relação, só cuidado com a busca da perfeição não acabar exigindo demais do amor, viu? Na paquera, um caso antigo pode surgir e junto dele bons momentos. Aproveita!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Se você trabalha em sociedade ou com equipe, os astros pedem conversas mais construtivas. Muita atenção na hora de se comunicar, pois pode soar como crítica e aí a coisa pode ferver! Mas, calma que no decorrer do dia, os ânimos melhoram e, tudo que não parecia ter solução, solucionado fica, graças ao seu jogo de cintura e maturidade de lidar. Errado não tá! No romance, há grandes chances de um relacionamento firmar, mas vai com jeitinho pra não mostrar ansiedade. No relacionamento, cuidado com a falta de atenção, demonstre que está afim com programas que fortaleçam a harmonia de vocês.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Os astros apontam que o dia tá mais que favorável pra você obter uma nova visão sobre o seu trabalho. Se estiver sonhando com uma promoção, novo cargo e até troca de emprego, não tenha medo de fazer as mudanças. Espanta a ideia de que tá tarde ou que você não é capaz, porque isso só atrapalha todo o rolê, viu? Cabeça firme, bebê! Nos assuntos do coração, a dica é a boa e velha paciência, cuidado com a impulsividade para não comprometer a união e harmonia de vocês. Se está na pista, é hora de mostrar ao mundo o que deseja. Cuide-se, se divirta e abra espaço pro novo! Aí eu dou valor!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpiãozinho, o foco do dia está voltado para sua rotina e sua saúde. Cuidado pra não se sobrecarregar demais com preocupações, assim a ansiedade pode chegar no limite. Pra dar um chega pra lá com isso, os astros me contam que a tarde, uma visão mais otimista aparece e deixa você mais relaxada com suas tarefas. Aí sim eu vi vantagem! Nos assuntos do coração, hoje é um ótimo dia para curtir a dois e buscar novidades para a rotina de vocês. Se o seu caso é paquerinhas, hora de rever o passado para não repetir os mesmos erros, viu? Olho aberto!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Aproveite os impulsos criativos do dia para buscar soluções e resolver os pepinos do seu trabalho. Na hora de encontrar os amigos, controle a impulsividade e trabalhe um pouco mais seu lado ouvinte para não criar uma torta de climão entre os colegas. Invista em demonstrar o sentimento pelo parceiro com pequenos cuidados. Sua atitude pode aproximar ainda mais o casal. Para quem está na pista, o momento é positivo! Com cuidado para não se expor, invista em baladas e curtições.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Caprica, tô vendo aqui no céu que questões familiares podem impactar as suas expectativas de crescimento no trabalho. Não dê tanto pano pra manga nessas tretinhas, tá legal? No serviço, a comunicação é uma grande aliada pra te trazer novos resultados e chances de ser vista e lembrada pela chefia. Caso esteja em um relacionamento, demonstrar o interesse com o mozão, pode ajudar muito no crescimento dessa relação. Se seu caso é romance, inove na paquera, aproveite pois o clima está muito bom para encontrar sua notificação preferida. Eita lelê!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tá afim de conquistar novos conhecimentos, então vá com força, Aquário! Aproveite que os astros estão conspirando a favor de seu trabalho, podendo até mesmo surgir novas oportunidades com seu talento criativo. O momento é propicio para você investir em novos projetos, garantindo aquela graninha extra pro futuro. Controle a insegurança emocional que pode insistir em aparecer, afinal, o mundo é seu, bebê! Você e o mozão tem tudo para ter um dia maravigold e encontrar solução para problemas passados. Na pixxxta, invista em seu charme para atrair os contatinhos.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quer uma quarta gloriosa, minha consagrada? Então aproveita as vibes astrais, porque os astros indicam que é hora de se apropriar de seus conhecimentos! Sua personalidade, sua autoimagem e seu inconsciente favorecem a sua cura mental e psíquica. Uau! Se você mexe com o oculto, os astros dão carta branca pra você fazer simpatias e magias, mas não esqueça a proteção! Você tem tudo pra se dar bem no trabalho e pode ter boas oportunidades de reconhecimento. Eba! Nos assuntos do coração, cuidado com mentiras. Deus me livre! Nos planos a dois, uma boa conversa pode melhorar o rumo da relação.

