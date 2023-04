Homem é executado a tiros por atiradores encapuzados na Capital

Douglas de Oliveira Felizardo, de 32 anos, foi executado com cinco tiros na noite de ontem (4), em frente de uma lanchonete, no bairro Serra Azul, em Campo Grande. A vítima chegou a ser encaminhado para Santa Casa em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. A confirmação da morte foi divulgada pelos familiares da vítima pelas redes sociais.

Conforme informações da Polícia Militar, o homem estava em frente da lanchonete, na rua Rui Barbosa, quando foi abordado por dupla em um veículo, de modelo Chevrolet Astra preto. Segundo testemunhas que presenciaram a execução, relataram que dois homens que estavam encapuzados, desceram do automóvel atirando e depois fugindo rapidamente do local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foi acionado, onde socorreram a vítima até a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, a vítima tem passagens por tentativa de homicídio, assassinato e tráfico de drogas.

Douglas já foi vítima de atentado no ano passado.

Em 2022, Douglas sofreu um atentato a tiros no bairro Jardim Colibri, região sul da Capital. Segundo a polícia, o homem estava em companhia de três pessoas, quando foram atingidos por vários disparos. Na época, as vítimas foram socorridas para Santa Casa. Em maio de 2011, Douglas esfaqueou um amigo duas vezes, durante um churrasco em uma residência no bairro Jardim Tijuca.

Sobre a execução de Douglas, na noite de ontem, a polícia já tem nomes de suspeitos. Equipe da Polícia Civil estiveram no local e as investigações continuam.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.