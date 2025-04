Homem é morto a tiros dentro de casa em Ponta Porã

Mário Adriano Ximenes Luciano, de 39 anos, foi atingido no rosto e na perna; caso é investigado como homicídio simples

Mário Adriano Ximenes Luciano, de 39 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado (19) no bairro Jardim Ivone, em Ponta Porã, município que fica a 313 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, um grupo de pessoas teria invadido a casa onde ele estava e efetuado diversos disparos, atingindo o rosto e a parte interna da coxa da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, conversou com uma mulher que relatou ter ido até a residência, onde falou com o irmão. Ele teria contado que um amigo havia sido morto dentro da casa. Outro homem, que também estava no imóvel no momento do crime, saiu do local e ainda não foi localizado.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram na cena do crime para os primeiros levantamentos. O caso foi registrado como homicídio simples e segue em investigação.

