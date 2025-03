Capital recebe 3ª edição da Campo Grande Coffee Week com palestras, oficinas e degustações gratuitas

Dos cafés tradicionais ao gourmet, festival acontecerá entre os dias 14 a 30 de março

Que tal um cafezinho? E que tal durante uma semana inteira? A 3ª edição da Campo Grande Coffee Week começa no dia 14 e vai até 30 de março, trazendo um verdadeiro festival gastronômico do café. O evento reúne cafeterias, confeitarias, panificadoras e gelaterias, oferecendo um menu especial (comida + bebida) com valor fixo e acessível de R$28. Além disso, a programação inclui diversas atividades gratuitas, como workshops, oficinas e palestras abertas ao público.

O café, item indispensável na mesa do brasileiro, segue sendo a bebida preferida no país. Com o Brasil liderando o consumo de café, com uma safra de 5,07 milhões de sacas, segundo dados da Conab, a ABIC registrou um aumento de 1,64% no consumo total e um crescimento significativo de 7,47% no consumo per capita em 2023.

Diante desse cenário crescente, o Brasil Coffee Week chega a Campo Grande, reunindo 25 estabelecimentos que irão oferecer cardápios exclusivos dedicados ao café. O evento, que celebra a segunda bebida mais consumida do mundo, promete agradar os amantes da bebida com opções que vão desde os clássicos cappuccino e latte até o tradicional café coado e cafés gelados. Os menus também contam com acompanhamentos como toasts, folheados, tortas, sanduíches, entre outras opções.

Café para Todos

O Festival trará oficinas, workshops e degustações gratuitas; como campeonato de latte art (desenhos feitos com leite sob o café), workshop de chás e infusões, métodos de extração e matcha. Na Campo Grande Coffee Week tem como objetivo posicionar ainda mais a cidade no mapa da profissionalização e consumo de cafés especiais no Brasil. O festival tem apoio da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e é uma realização Brasil Coffee Week.

No dia 14, a partir das 19h, o evento inicia com a disputa de latte art, sorteios e cappuccino gratuito, além de premiação, no Café Show. No dia seguinte, 15 de março, às 10h, acontece o workshop “Talchá Chás & Infusões”, que oferece uma introdução ao chá e degustação, também no Café Show.

No dia 19 de março, às 10h, o Consagrados Café será palco do workshop “Métodos de Extração”, ministrado por Rafael Rodrigues, campeão da Copa Koar 2019. Já no dia 22 de março, a partir das 9h, o Café Show realiza uma degustação de chás e cafés especiais, aberta ao público.

A programação continua no dia 24 de março, às 19h, com o workshop “Coquetelaria com Café”, conduzido pelo bartender José Vilela, campeão do Prazeres da Mesa, Monin Cup e finalista do Licor 43 Brasil B&B, no Café Show.E para fechar com chave de ouro, no dia 26 de março, às 19h, a Padoca do Enaldo recebe o workshop “Vaporização e Latte Art”, com a renomada barista Diane Souza.

Organização

O Festival Gastronômico Campo Grande Coffee Week chega para democratizar e movimentar o universo do café, proporcionando acesso a uma variedade de estabelecimentos, como cafeterias, confeitarias, panificadoras e gelaterias. Durante 20 dias de evento, cada local oferece um menu especial, composto por comida e bebida, com um valor fixo e acessível para todos os participantes. Basta visitar os estabelecimentos aderentes e solicitar o menu Coffee Week para aproveitar as ofertas exclusivas.

O Diretor Executivo da Campo Grande Coffee Week, Diego Drush, explicou ao Jornal O Estado que o evento é um circuito gastronômico que conecta diversos estabelecimentos, como cafeterias, confeitarias e panificadoras, tendo o café como ponto de união. O objetivo principal é proporcionar acesso a esse nicho gastronômico e impulsionar o comércio local, especialmente nos setores de café, doces e panificação.

“Este ano o evento traz novas cafeterias recém-inauguradas em Campo Grande e menus mais robustos, mais atrativos. Campo Grande é uma cidade expoente no mercado de cafés especiais, com aberturas de novas cafeterias a cada ano. E, de uma forma geral, está expandido o setor de gastronomia e o público procura por isso, por novidades, alternativas. Assim, enxergamos potencial na cidade”, destaca Diogo

A seleção para a Coffee Week exige que os estabelecimentos trabalhem, no mínimo, com as categorias mais elevadas de café: gourmet e especial. Isso garante uma experiência de alta qualidade aos consumidores. Além disso, os participantes devem oferecer um menu especial com preço fixo e acessível durante o evento.

“A Campo Grande Coffee Week vem justamente para fomentar e desenvolver o mercado local de cafés da cidade, sejam em cafeterias, torrefações, marcas de café, estamos democratizando a esse nicho para que mais pessoas tenham acesso e sintam-se encorajadas a conhecer mais, isso faz com que os estabelecimentos tenham até duas vezes mais fluxo, no período do festival. Isso em um mês de baixo movimento para o comércio”, explica Diego.

Para quem nunca participou da Coffee Week, a melhor maneira de aproveitar ao máximo o festival é se organizar com antecedência, escolhendo os menus que mais atraem e planejando uma rota gastronômica, visitando diferentes estabelecimentos próximos.

“Este ano sentimos mais cuidado no preparo e escolha dos menus. Pode ser um ano de mais procura pelo cardápio estar mais atrativo. Mas é importante se atentar às datas porque o festival passa voando. São apenas duas semanas. A dica é escolher o menu que mais te atrai e pesquisar que outros estão disponíveis próximo, para ser possível fazer uma rota gastronômica”.

Serviço: O Festival acontecerá dos dias 17 a 30 de Março e ara ver o cardápio completo e se inscrever para as atividades do festival acesse brasilcoffeeweek.com.br e o Instagram @brasilcoffeeweek.

Por Amanda Ferreira