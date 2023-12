Centro-Oeste será a região mais quente do planeta, diz dados meteorológicos

O Brasil neste final de semana será um dos lugares mais quentes do mundo, segundo dados de modelos numéricos disponibilizados pela Metsul Meteorologia. Conforme Informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Porto Murtinho (41,5º) e Água Clara (41,2ºC) registraram as maiores temperaturas do país na tarde de ontem (22). Quem lidera esta lista, é Cuiabá (MT), que registrou 41,8ºC

Ainda conforme o Inmet, outras regiões de Mato Grosso do Sul que estão entre os top 20 do país, são:

Coxim 40,8°C

Paranaíba 40,4°C

Três Lagoas 40,4°C

Bataguassu com 40°C.

Se prepare que vai esquentar ainda mais

De acordo com dados do Metsul Meteorologia, a região Centro-Oeste brasileira, deve atingir temperaturas entre 42ºC a 44ºC no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, mas há modelos indicando temperaturas de 45ºC até 47ºC, no Paraguai. Esses dados apresentam valores extremos que elevam os cuidados, porque são dados distantes dos picos máximos da climatologia histórica da América do Sul.

