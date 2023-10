Confira o que abre e fecha durante os feriados desta quarta e quinta-feira

Essa semana será marcada por dois feriados – o de quarta- -feira, 11 de outubro, data em que se celebra a divisão do Estado e quinta-feira, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, também conhecido como Dia das Crianças, feriado nacional. No comércio, alguns lugares optaram por emendar de quarta a sexta-feira, outros abrem normalmente. Confira o que abre e fecha na Capital neste feriado

O Hemosul Coordenador de Campo Grande, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, no Centro, fecha durante os feriados. Na sexta- -feira (13) e sábado (14) funcionará das 7h às 12h.

As delegacias da Polícia Civil que funcionarão nos feriados são: a 1ª Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher); a 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, localizada no bairro Moreninha 2; a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) e a Depac Centro. Essas unidades estarão disponíveis para registro de ocorrências.

Além disso, o Bioparque Pantanal, um dos principais pontos turísticos de Campo Grande, estará de portas abertas em horário especial, no feriado. As visitas ocorrerão das 8h30 às 14h30, com o último horário de entrada às 13h30. As visitas ao maior aquário de água doce do mundo são agendadas exclusivamente pelo site oficial do Bioparque Pantanal.

O comércio de Campo Grande pode funcionar normalmente nos feriados da divisão do Estado e no Dia das Crianças. Contudo, comerciantes que queiram abrir seu empreendimento têm que compensar o empregado pelo dia trabalhado com uma folga a ser concedida, preferencialmente, na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias. Quanto à jornada de trabalho, fica estipulada das 9h às 18h, com intervalo intrajornada mínimo de 1 hora. A exceção são as lojas que estão estabelecidas em shopping centers.

O shopping Bosque dos Ipês, Campo Grande e Norte Sul Plaza funcionarão normalmente, das 10h às 22h. Já o Pátio Central funcionará em horário especial nos feriados, das 9h às 16h.

Não haverá atendimento ao público nas agências do Detran- -MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de todo o Estado.

As agências bancárias não vão abrir nos feriados, conforme a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O autoatendimento ficará disponível. Na sexta-feira (13), o atendimento ao público volta a ocorrer normalmente. As lotéricas abrirão de acordo com o comando de cada proprietário.

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) não terá atendimento na quinta-feira (7) e na sexta-feira (8). O retorno das atividades será na segunda-feira (11). Os candidatos têm a opção de agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”. Basta baixar o aplicativo, realizar o cadastro, marcar o dia e o horário, e posteriormente comparecer à agência, que fica na rua 13 de Maio, 2.773. Caso surjam dúvidas no uso do aplicativo, o contato para suporte do “MS Contrata+” é (67) 3320-1372 (WhatsApp).

Conforma a Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) os mercados da Capital podem funcionar normalmente. Entretanto, o trabalhador deverá receber folga compensatória. Nos outros municípios do Estado, deverão ser seguida as determinações dos sindicatos locais.

Durante os feriados, não haverá atendimento, retornado as atividades na sexta- -feira (13).

