Com 1,1 mil novas empresas abertas em outubro, MS completa 10 meses seguidos de crescimento

Pelo décimo mês consecutivo, Mato Grosso do Sul avança na abertura de novas empresas. Em outubro, foram registradas 1.131 novas firmas, conforme balanço divulgado pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul). No acumulado do ano, o Estado contabiliza 11.379 novas empresas constituídas, resultado que confirma o dinamismo da economia sul-mato-grossense.

O setor de serviços manteve a liderança, com 843 novos empreendimentos abertos em outubro. Na sequência aparecem o comércio, com 234 registros, e a indústria, com 54.

Entre os subsetores da economia, os destaques foram: Holding de Instituições Não Financeiras (54), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (38), Transporte Rodoviário de Carga Intermunicipal e Interestadual (32), Cultivo de Soja (30), Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial (27) e Atividades Médicas Ambulatoriais (23), entre outros.

Segundo o levantamento, este é o décimo mês consecutivo em que a Jucems ultrapassa a marca de mil registros mensais. Do total de empresas abertas em 2024, 8.551 pertencem ao setor de serviços, 2.418 ao comércio e 410 à indústria.

Campo Grande lidera o ranking com 319 novas empresas, o que representa 46,7% do total. Na sequência estão Dourados (73), Três Lagoas (23), Chapadão do Sul (20), Corumbá (18), Naviraí (18), Ponta Porã (18), Costa Rica (11), Ribas do Rio Pardo (11) e Aquidauana (9).

Para o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, o resultado reflete o ambiente favorável aos negócios no Estado.

“Esse crescimento constante demonstra que Mato Grosso do Sul consolidou um ambiente de segurança jurídica e de incentivo ao empreendedorismo. As políticas de simplificação, desburocratização e apoio aos pequenos e médios negócios estão permitindo que mais pessoas invistam e formalizem suas atividades, fortalecendo a economia em todos os municípios”, destacou Verruck.

