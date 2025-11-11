Operação Isfet 2: PF desarticula quadrilha que fingia ser de policiais federais para extorquir traficantes

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11) a Operação Isfet 2, segunda fase de uma investigação que tem como objetivo desarticular um grupo criminoso que se passava por agentes da própria instituição para extorquir outros criminosos, principalmente integrantes de facções e traficantes de drogas.

As apurações começaram em março deste ano, após denúncias de que negociações e reuniões estavam sendo realizadas nas proximidades da Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás, onde os suspeitos planejavam as extorsões. Nessas ocasiões, o grupo simulava ser formado por policiais federais e exigia dinheiro de outros criminosos, em troca de uma falsa “imunidade” em investigações supostamente conduzidas pela PF.

Nesta nova fase, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária nas cidades de Goiânia (GO), Goianira (GO), Trindade (GO) e Campo Grande (MS). A operação busca identificar e prender todos os envolvidos nas diversas etapas do esquema criminoso, desde a escolha das vítimas até a execução das extorsões.