Fabiano Reis apresenta experiência e sensibilidade para assumir a Presidência do Sindijus

Oficial de Justiça e Analista Judiciário do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), da comarca de Rio Negro, Fabiano Reis está na disputa nas eleições da Presidência do Sindijus (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul), realizada nesta quarta-feira (1), das 8h às 16h, por meio de votação presencial nas 54 comarcas do Estado.

Presidente dos Sindijus de 2015 a 2018, Fabiano ressalta que realizou uma grande gestão de conquistas para beneficiar os servidores em seu mandato. Na avaliação dele, a experiência que obteve é o seu diferencial de extrema importância para o futuro.

“Minhas propostas são fáceis de serem executadas. Até mesmo porque já fui presidente, sei das dificuldades e desafios. O diferencial é o meu trabalho que é consistente, que todos os servidores já conhecem. Sou conhecido como uma pessoa batalhadora, honesta e sincera. Tenho um olhar crítico e sensível pelas causas dos servidores”, avalia.

Segundo Fabiano, uma das ações caso assuma a presidência é a redução da mensalidade do sindicato, mas antes verificando a viabilidade do projeto de maneira responsável, para que mais pessoas se afiliem. O valor da mensalidade é 1,5% do salário bruto do nosso filiado, mas dependendo do caso sai muito caro, de acordo com o candidato.

“Uma bandeira nossa é a saúde do trabalhador. Com a reforma da previdência que forçou pessoas a se aposentarem, reduziu-se o quadro de servidores, acarretando em doenças mentais, problemas de saúde e outro transtornos para alguns. Estamos fazendo esse acompanhamento e preocupados com isso”, diz.

Para resolver essa questão, Fabiano pensa que novos concursos públicos resolva a situação, ciente da questão orçamentaria envolvida.

“Na minha gestão criamos o benefício aos aposentados. Agora queremos aumentar o benefício de assistenciamento social e deixá-lo igual ao valor do auxilio alimentação dos servidores ativos. Também ver a questão salarial com tranquilidade diante as negociações, acompanhado do amparo técnico e, se haver uma possibilidade, lutar por isso. É isso que pregamos: saúde, salário, benefícios e mais conquistas aos nossos trabalhadores”, pontua.

Outra ideia caso seja eleito é a realização de uma reforma estatutária. Fabiano explica que o Poder Judiciário foi criando cargos que no estatuto está proibido de participar do sindicato, visto que já possui um cargo. Isso limita o servidor, conforme diz o candidato.

“Acredito que o principal de tudo isso é o diálogo com as instituições públicas. Em prol dos benefícios do trabalhor, é importante ter um alinhamento com juízes, desembargadores e com o Poder Executivo do Governo do Estado para obter mais conquistas”, completa.

Por fim, o analista do TJMS relembra que em sua história como dirigente criou assistenciamento social, fez a equiparação para os analistas e reduzimos o horário do motorista. “É o dia de escolher a chapa 1 que esteve sempre com vocês. Me lembro da pandemia, época que conseguimos o teletrabalho para todos”, conclui.