Clima incerto e fim de mês fazem ambulantes baixarem expectativas de vendas durante comemorações de aniversário da Capital

Mesmo com o movimento gerado pelos eventos, autônomos enfrentam desafios e mantêm esperanças modestas para o faturamento

Com as comemorações de aniversário da Capital sul-mato-grossense, a expectativa de aumento nas vendas entre os ambulantes que estarão presentes nos eventos é modesta. Embora a movimentação no centro da cidade deva atrair grande público, fatores como o período de fim de mês e o clima incerto estão afetando as expectativas de faturamento.

Arleide Almeida, de 46 anos, que vende açaí e água durante os eventos, destaca que o momento do mês é um fator importante para o resultado das vendas. “A expectativa de venda não é boa. Quando é fim de mês, o movimento cai bastante. Sete de setembro, por exemplo, é melhor, porque é começo de mês”, afirmou Arleide. Ela ainda destacou que, apesar de o evento exigir um maior investimento na preparação e estoque de produtos, o retorno não é garantido nessa época.

Para Celson Santos, de 52 anos, que vende sorvetes há 26 anos, o clima também é um fator decisivo para o sucesso das vendas. “Se o clima ajudar e o calor permanecer, as vendas podem ser boas. Mas, se a temperatura baixar, o consumo de sorvete diminui. O público faz muita diferença no faturamento”, explicou Celson. Ele também apontou desafios estruturais para os ambulantes durante os eventos. “Alguns eventos cobram taxas altas e não oferecem estrutura. Por exemplo, no caso da energia elétrica, se não há suporte, é inviável participar.”

Já para Odenil Vilagra, de 74 anos, pipoqueiro há 44 anos, a participação em eventos comemorativos continua sendo uma oportunidade de melhorar as vendas em comparação com os dias normais, mesmo mantendo o estoque de produtos semelhante ao do dia a dia. “Sempre trabalho nos eventos comemorativos da cidade e vejo um aumento nas vendas em relação ao dia a dia”, relatou Odenil, que apesar de reconhecer o aumento no fluxo de pessoas, compartilha da cautela dos outros ambulantes quanto ao faturamento esperado.

Além das preocupações com o volume de vendas, os ambulantes também destacaram a importância de uma organização eficiente e segurança durante os eventos. Celson, por exemplo, mencionou que, em eventos passados, a segurança para os ambulantes não era prioridade, algo que ele espera que melhore neste ano.

As comemorações do aniversário de Campo Grande são tradicionalmente uma oportunidade para os ambulantes aumentarem suas vendas, mas as expectativas para este ano mostram que, além da preparação, fatores externos como o período do mês e as condições climáticas são decisivos para o sucesso de quem trabalha nas ruas.

Por Djeneffer Cordoba

