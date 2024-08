Corpo em decomposição é encontrado por grupo de pescadores no Rio Paraguai

Na tarde desse sábado (24), um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado por um grupo de pescadores no Rio Paraguai, na região de Porto Morrinho, em Corumbá, a 428 km de Campo Grande.

Segundo o site Diário Corumbaense, o resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Civil, parte do corpo já havia sido comido por peixes e urubus. “Foi constatado, a princípio, que não tinha nenhum sinal de lesão, ou seja, o crânio estava mantido sem sinal de ferimento”, explicou o delegado Filipe Araújo.

O corpo foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) da cidade para exame necroscópico e identificação. A vítima não portava documento. “A gente espera que alguém apareça para identificar também, algum familiar ou amigo”, destacou o delegado. A vítima vestia bermuda jeans com cordão vermelho na cintura para segurar a roupa.

