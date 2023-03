Chuva dá trégua e favorece colheita de soja, no Estado

Dados catalogados pelos técnicos do projeto Siga (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio) mostram que mais de um quarto das lavouras de soja já haviam sido colhidas em Mato Grosso do Sul até o fim da semana passada. A pesquisa também conta com a ajuda da Semadec (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com a Aprosoja-MS.

O levantamento aponta que a região norte, é onde a colheita da soja está mais avançada, com 32% da área já colhida, enquanto a região centro está com 24,7% e a região sul com 23,4% de média.

A área colhida, até o momento, de acordo com a estimativa do projeto Siga, é de aproximadamente 960 mil hectares.

Ainda segundo os dados do estudo, a área de soja no Estado ainda está em constante crescimento, embora a taxa desse ano fique abaixo da média verificada nos últimos anos.

A estimativa é que área ocupada pela soja atinja 3.842 milhões de hectares neste ano, em Mato Grosso do Sul – em comparação à safra passada, foram 3.748.042,72/ha.

Quanto à produção, a estimativa é de se colher 58 sacas por hectare – deve atingir 13,378 milhões de toneladas, quase 54% superior ao apurado no ano passado, quando a produtividade das lavouras foi prejudicada pela estiagem. A avaliação dos técnicos do projeto Siga é de que, apesar das intensas e frequentes chuvas dos últimos dias, 93% das lavouras estão em bom estado produtivo e os 7% restantes em condições regulares.

Milho

Já com relação ao milho, o plantio avança exatamente nas regiões em que a colheita da soja está mais acelerada. A área plantada já havia alcançado 19,1%, na última semana de fevereiro. A região norte está com o plantio mais avançado, com média de 30,2%, enquanto a região centro está com 19,5% e a região sul com 17,1% de média. A área plantada até o momento, conforme estimativa do projeto Siga, é de aproximadamente 444 mil hectares.

Sendo assim, a estimativa é que a safra de milho seja 5,39% maior em relação ao ciclo passado (2021/2022), atingindo a área de 2,325 milhões de hectares.

No qual, a produtividade é estimada em 80,33 sacas por hectare, dentro do potencial produtivo das últimas cinco safras do Estado, chegando a uma expectativa de produção de 11,206 milhões de toneladas. Esse volume pode ficar 12,28% abaixo do colhido na safra passada, que teve a produtividade favorecida pelas condições climáticas.

Desta forma, os técnicos apontam que o atraso na colheita da soja pode afetar o plantio do milho e interferir no desenvolvimento da cultura, que, fora de seu ciclo normal, está suscetível às intempériesclimáticas (estiagem, geada e queda de granizo).

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

