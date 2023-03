Mato Grosso do Sul é o 2° maior exportador de tilápias do país

O Estado de Mato Grosso do Sul foi o segundo maior exportador de tilápias do Brasil, no ano passado, com a receita de US$ 4,2 milhões.

No entanto, no mesmo ano, o Estado continuou no 5° lugar do país em relação à produção dos pescados, com 32,2 mil toneladas. Os dados são do Anuário da Piscicultura 2023 da Peixe BR (Associação Brasileira de Piscicultura).

Conforme a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), MS é o oitavo maior produtor de peixes com 34.450 toneladas do Brasil. No entanto, a tilápia segue a ser o peixe mais cultivado na piscicultura brasileira e no Estado.

Para o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, Mato Grosso do Sul visando ampliar a produção na piscicultura estadual, lançou o programa Pró-Peixe, que garante incentivos a quem deseja investir na atividade.

“No programa Pró Peixe temos algumas metas claramente definidas, em relação à ampliação da produção.

Estamos trabalhando para que o peixe seja nossa quarta proteína. Quando nós estabelecemos a meta de Estado como multiproteína nós entendemos que tem carne bovina, suína, frango e a quarta proteína seria o peixe”, salienta o titular.

No Brasil, no ano passado, foram produzidas 550.060 toneladas, volume que representa 63,93% da produção nacional e aumento de 3% sobre as 534.005 toneladas de 2021.

A julgar pelas demandas interna e global, a tendência é a expansão continuar, e até se intensificar, nos próximos anos.

O Estado tem cinco plantas de piscicultura sendo habilitadas, entre pequeno, médio e grande porte.

Ranking

Segundo o levantamento o Estado brasileiro que mais produz tilápia é o Paraná, com mais de 34% do volume total. Em 2022, os paranaenses cultivaram 187.800 toneladas da espécie, 3,2% a mais do que no ano anterior. Com isso, a região Sul aparece bem na frente nesse ranking, com 239.300 toneladas (43,5%).

A segunda posição no cultivo nacional de tilápia é de São Paulo. Os paulistas produziram 77.300 toneladas em 2022, com aumento de 1,5% sobre o volume de 2021. O Sudeste, que tem ainda o terceiro (Minas Gerais) e o nono (Espírito

Santo) Estados dessa lista, responde por 27,1% da produção total da espécie, com 149.100 toneladas.

O Centro-Oeste, que tem Mato Grosso do Sul como terceiro maior produtor por Estado, apresentou queda de 3,2% no geral – passou de 61.650 toneladas em 2021 para 59.650 toneladas em 2022. Esse quadro deve ser revertido em 2023, com a expansão da produção das novas empresas do setor que estão investindo na região.

A produção brasileira de peixes de cultivo chegou a 860.355 toneladas em 2022, um aumento de 2,3% sobre as 841.005 toneladas produzidas em 2021. Em MS, este volume ficou em apenas 2.100 toneladas.

