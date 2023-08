Cesta básica vendida na Capital tem queda de 4,37%

De acordo com o levantamento mensal feito pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), Campo Grande obteve redução de 4,37% no valor do conjunto de alimentos que compõem a cesta básica, passando a custar R$ 698,31. No ano, de janeiro a julho, a variação ficou em -6,17%; e em 12 meses, -1,23%.

Em relação à cesta básica para uma família composta por quatro pessoas, o valor é de R$ 2.094,93.

Segundo a economista do departamento, Andreia Ferreira, o cenário é positivo. Até outubro, a expectativa é de uma redução ainda maior nos preços. “Foi uma queda expressiva, com 11 dos 13 itens registrando retração de preços. As quedas de batata e feijão, especialmente do primeiro, que reverteu quase totalmente o aumento do mês de junho, contribuíram com esta nova queda. A boa oferta desses dois alimentos no mercado explica o resultado. É possível que o quadro permaneça. Para este mês de agosto, a expectativa de estabilidade de preços, com tendência para redução, deve permanecer até meados de outubro”, destaca.

Produtos

Do lado das quedas, o quilo da batata teve retração de 33,12%, saindo de R$ 6,16 para R$ 4,12. Também estão na lista, o feijão carioquinha (11,07%); a farinha de trigo (-0,97%); manteiga (-3,30%); tomate (-7,07%); café (-4,71%); leite (-4,30%); carne bovina (-2,93%); óleo (-2,41%); arroz (-0,85%) e o açúcar (-0,26%). Do lado das altas está o quilo da banana, com aumento de 1,79%, e o pão francês (0,12%).

