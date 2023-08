Sabão em barra custa até R$ 23,99

Além da alimentação do dia a dia, os produtos de higiene e limpeza também têm encarecido as compras do mês do consumidor. Prova disso é que o sabão em barra, da marca Ypê, esta custando R$ 11,99 no Atacadão e R$ 23,99 no supermercado Nunes. Uma variação de 100% e preço médio de R$ 15,42. Os dados são da pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado, comparando itens em seis supermercados de Campo Grande.

Ainda no setor de limpeza, a esponja de aço, da marca Bombril, custa R$ 2,49 no Comper e R$ 4,29 no Nunes (72,28%).

A unidade do sabonete Lux variou 32,12% e obteve preço médio de R$ 2,95. No Assaí, o produto sai por R$ 2,49 e no Nunes, R$ 3,69.

Outros produtos

O arroz, de 5 quilos, foi encontrado entre R$ 19,90 e R$ 22,25 (11,81%). O valor médio calculado é de R$ 20,95. O feijão variou 18,21%, sendo vendido de R$ 5,49 a R$ 6,49. O valor médio calculado é de R$ 6,25.

O café, de 500 gramas, da marca Três Corações, é vendido nas prateleiras pelo valor entre R$ 13,89 e R$ 16,89 (21,60%). A média do produto ficou em R$ 15,74.

No setor de hortifrúti, o quilo da cebola está custando R$ 2,95 no Pires, e R$ 4,59 no Comper, uma variação de 55,58%. O consumidor precisa desembolsar R$ 3,87 para realizar a compra.

O quilo da banana custa entre R$ 5,89, no Assaí e R$ 8,99, no Comper (52,62%). O valor médio é R$ 7,40.

Por – Suzi Jarde

