Thiaguinho está de volta à Capital com a turnê ‘Tardezinha’

Cantor Thiaguinho está de volta com turnê sucesso de público! Show será no shopping Bosque dos Ipês, a partir das 14 horas

O cantor Thiaguinho está de volta a Campo Grande com a turnê “Tardezinha”. O show acontece hoje, a partir das 14h, no shopping Bosque dos Ipês. A turnê 2023 começou em abril e vai até dezembro. O músico completa sua agenda de shows visitando 25 cidades, passando por todas as regiões do país. O primeiro show foi realizado no Rio de Janeiro e o último será em João Pessoa e hoje chegou a vez da Cidade Morena. Já as primeiras edições da turnê “Tardezinha” foram realizadas em meados de 2016, além de ter conquistado inúmeros fãs, ao longo desse período realizou mais de 162 edições em 22 Estados do país. De lá para cá, a repercussão do evento foi só aumentando, ao ponto de ganhar um documentário na Globoplay sobre a trajetória da turnê pelo Brasil.

Além disso, Thiaguinho não se contenta em ser o único cantor de talento a subir ao palco e presenteia seus fãs com a presença de convidados de todos os estilos. Entre eles Péricles, Iza, Rodriguinho, Alexandre Pires, Belo, Ferrugem, Ludmilla, Rael, Marcelo D2, Di Ferrero, Atitude 67 e Léo Santana são alguns dos nomes que renderam momentos marcantes e memórias inesquecíveis aos frequentadores do evento.

“Quando estou neste palco tenho um sentimento diferente. Tem algo ali que toca as pessoas de forma mais profunda. Acredito que seja a prova de que a música tem um poder de conexão”, declara o cantor no site oficial da turnê. Thiaguinho completou 20 anos de carreira em 2022 e o seu repertório é composto por clássicos do samba e do pagode da década de 90 e dos anos 2000. Segundo ele, cantar músicas que fizeram parte da infância e juventude de muitas pessoas desperta memórias e faz com que todos cantem juntos, por isso a “Tardezinha” é sucesso de público.

Criado em MS

O músico nasceu no interior de São Paulo e foi criado em Mato Grosso do Sul, o que contribuiu para que a sua referência com o sertanejo fosse extensa. No entanto, as influências familiares também compõem o seu repertório musical, músicos como Elis Regina e Tim Maia fazem parte da playlist de Thiaguinho. Seu contato com a música iniciou em corais da igreja que frequentava com a mãe, o menino participava cantando e tocando violão. Desde então, estipulou como meta: ser músico, ou, em específico, pagodeiro.

Thiaguinho iniciou sua carreira com o Grupo Samba Suor, mas foi por intermédio de um reality show, o “Fama”, da TV Globo, que a sua carreira começou a alavancar. Em rumo de alcançar a meta estipulada, o cantor foi convidado para ser vocalista do grupo Exaltasamba. Atualmente, é cantor solo e contagia com muito carisma e talento a vida de muitos fãs, com músicas de sucesso e eventos imperdíveis, como o “Tardezinha”.

O anúncio da “Tardezinha” edição de 2023 foi realizado em uma live, que reuniu mais de 100 mil pessoas e deixou fãs de todo o país com expectativas altíssimas. Aline Lopes da Silva Medeiros, formada em estética, natural de Porto Velho (RO), mas residente em Campo Grande, declara que comprou o ingresso há três meses e acrescenta que o anúncio da turnê foi motivo de muita alegria, já que havia acontecido no mês do seu aniversário. “Comprei o ingresso há uns três meses, temos uma galera organizada para ir, meu marido, primas e primos e amigos. Ano passado, quando ele anunciou que voltaria e que Campo Grande estava na agenda de agosto, eu nem acreditei porque era o mês do meu aniversário e será meio que uma comemoração”, afirma, entusiasmada.

Aline comenta que a sua paixão pelo pagode iniciou desde cedo, integrando suas playlists desde as atuais até as de quando era bebê. “Eu costumo dizer que sou pagodeira de alma, na essência mesmo, minhas playlists no Spotify são de pagode, ouço no carro, em casa, frequento pagode, gosto de dançar. Minha influência vem de muito, mas muito cedo mesmo. Sempre ouvi e hoje amo pagode.”

Assim como o interesse pelo estilo surgiu desde berço, a esteticista acompanha a carreira do cantor desde o início e comenta que as suas expectativas para o show são tantas que brinca ter passado os últimos três meses só aguardando por esse momento. “Gosto dele desde a época do programa ‘Fama’, que ele participou, ele ainda era o Thiago André e a Angélica chamava ele de Thiaguinho. E quando ele entrou para o Exaltasamba, passei a ser mais fã ainda. Desde então, acompanho tudo, dos trabalhos à vida pessoal. A turma inteira tá muito ansiosa com esse show. Fui na última edição, em 2019, como eu já fui sei que é perfeito e supera qualquer outro show que presenciei, a ansiedade para sábado está bem alta. Já está organizada a logística até o local, o tipo de roupa. Eu não sei se estou vivendo ou esperando esse show.”

Alguns ingressos ainda podem ser comprados via site pelo Bilheteria Digital: https:// tardezinha.bilheteriadigital. com. O shopping Bosque dos Ipês é localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados. Para mais informações, é disponibilizado o perfil no Instagram da produtora @dutsentretenimento e o do shopping Bosque dos Ipês @ bosquedosipes.

Por – Ana Cavalcante

