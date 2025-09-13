Cesta Básica: Preço do alho despenca 45% em uma semana em supermercados na Capital

O quilo de fruta é o maior desafio para o consumidor; maçã chega a custar R$ 15

Após alcançar na semana passada o valor de R$ 34,90, o quilo do alho registrou redução de 45,85% nessa sexta-feira (12). Em supermercados de Campo Grande, o quilo chegou a ser repassado ao consumidor por R$18,90, em outros o valor cobrado era de R$ 19,90, R$ 22,90, o mais caro foi de R$ 30,55. Os dados foram revelados através da pesquisa de preço do jornal O Estado, que comparou itens da cesta básica semanalmente em seis estabelecimentos.

Ainda na seção de hortifruti o quilo da cebola também tem se mantido em queda desde o início deste mês. Na semana passada o consumidor pagava no quilo em média R$ 2,05. Na atual coleta, a reportagem encontrou o quilo custando entre R$ 1,79 e R$ 2,99. Na mesma seção, os preços das frutas é que tem desagradado o consumidor, em especial a maçã que chegou a custar R$ 14,99 o quilo, o menor preço encontrado foi de R$ 10,90.

Acompanhando as variações na seção de mercearia, o saco de arroz com 5 kg custa em média de R$ 18,54 considerando as oscilações de R$ 15,98 (preço mínimo) e R$ 21,90 (preço máximo) localizado pela reportagem. A diferença de preço entre os comércios ficou em 37,05%. Enquanto o feijão de 1kg apresentou 50,11% de variação sendo comercializado entre R$4,49 e R$6,89.

Considerando os estabelecimentos visitados, o campo-grandense pagou em torno de R$4,36 no trigo (Dallas). O principal ingrediente do pão, custa entre R$3,09 e R$ 4,75 – o resultado é uma variação de 53,72% entre os mercados. A diferença de preço para a cartela de ovos com uma dúzia, também chama a atenção com aumento de 66%, o produto custa entre R$5,99 a R$9,98.

Item de limpeza

O sabão em pó lidera a alta dos preços na seção de limpeza. Nesta sexta-feira, o produto com 1,6kg chegou a custar R$ 28,59, em relação ao menor valor encontrado de R$ 25,90, o aumento foi de 10,39%. Já o preço do sabão em barra com cinco unidades, é vendido por R$8,90, mas em alguns lugares chega a custar R$ 13,79 – mais de 50% de aumento.

Os valores do detergente líquido e da esponja de aço não passaram de R$ 3,50. Os preços encontrados para o sabão líquido(Ypê) com 500 ml, variaram de R$ 2,39 a R$ 2,99 resultando uma diferença de 20%. Enquanto o pacote de esponja (Bombril) com oito unidades é vendido em torno de R$ 2,19 (Atacadão, Comper e Fort).

Suzi Jarde