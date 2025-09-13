Criminosos se passam por advogados e aplicam golpe de mais de R$ 6 mil em morador de Dourados

Um morador da Vila Roma II, em Dourados, foi alvo de um golpe de estelionato nesta sexta-feira (12), após ser enganado por golpistas que se passaram por advogados por meio de mensagens no celular.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de um número que se identificava como sendo de um escritório de advocacia. Durante a chamada, o suposto advogado alegou que o morador havia vencido uma ação judicial contra uma instituição financeira.

Para tentar dar mais veracidade à história e encanar a vítima, o estelionatário realizou uma chamada de vídeo, onde orientou o homem a acessar o aplicativo do banco e seguir algumas etapas para receber o valor da falsa indenização.

Conforme as instruções, o homem digitou um código enviado por mensagem, o que permitiu aos criminosos realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 4.558,00 e contratar um empréstimo de R$ 2.050,00 em seu nome. Ao todo foi um prejuízo de R$ 6.608,00.

A fraude só foi interrompida quando a esposa da vítima percebeu a movimentação estranha e desligou o celular, evitando que os golpistas continuassem com as transações.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que investigará a ação criminosa.