Cesta básica em Campo Grande custou em média R$768,79 em agosto

Apesar de queda de 0,90% no mês, preço acumula alta de 7,58% em 12 meses

O preço da cesta básica em Campo Grande fechou agosto em R$ 768,79, segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O valor representa queda de 0,90% em relação a julho, mas mantém a Capital com a 6ª cesta mais cara entre as 27 capitais pesquisadas.

Na comparação com agosto de 2024, a alta acumulada chega a 7,58%. Já no acumulado do ano, de janeiro a agosto de 2025, houve leve retração de 0,20%. Entre os itens que puxaram a redução no último mês estão o tomate (-18,95%), a batata (-13,97%), o arroz agulhinha (-1,28%) e o café em pó (-0,47%). Por outro lado, produtos essenciais ficaram mais caros, como o leite integral (4,14%), o açúcar cristal (2,30%) e a carne bovina de primeira (2,11%).

Nos últimos 12 meses, o café em pó foi o produto que mais pressionou o orçamento das famílias, com alta de 82,99%, seguido pelo tomate (41,67%) e o óleo de soja (27,55%). Em contrapartida, a batata (-52,15%) e o arroz (-26,16%) registraram quedas expressivas.

De acordo com o levantamento, um trabalhador que recebe o salário mínimo de R$ 1.518,00 precisou cumprir 111 horas e 25 minutos de jornada para garantir a cesta básica em agosto. O comprometimento da renda líquida com a alimentação foi de 54,75%, praticamente o mesmo patamar de um ano atrás.

