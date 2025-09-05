Tio é preso por importunar sexualmente de sobrinha em Bodoquena

Homem ficou pelado do lado da vítima enquanto ela dormia, sem consetimento deitou ao lado dela e puxou seu braço a chamando

Na manhã da última quinta-feira (4), um homem de 41 anos foi preso por importunar sexualmente a sobrinha de 22 anos em Bodoquena. Ele foi capturado nas proximidades da residência o abuso aconteceu e disse não se lembrar do ocorrido porque estava embriagado.

O caso chegou a polícia após a vítima relatar na delegacia o abuso ocorrido em sua residência. O fato aconteceu na madrugada de quinta-feira, quando a vítima estava em companhia de sua mãe, namorado, irmãos, amigos e do próprio tio.

Ela relatou que após se despedir dos demais familiares, se recolheu para o quarto para dormir. Momentos depois, sua mãe também foi deitar, e os outros convidados deixaram o local. Ela então adormeceu, mas foi acordada ao sentir um toque em seu corpo. Ao abrir os olhos, se deparou com o tio, de pé ao lado de sua cama, completamente nu.

A mulher disse que ficou em estado de choque e sem saber como reagir. O homem então, teria se deitado na cama ao lado dela e puxado seu braço, dizendo repetidamente: “Vem aqui, vem aqui”. Em pânico, ela conseguiu se afastar, empurrou o tio e, em seguida, correu para o quarto de sua mãe, levando o celular

No momento em que ela tentava sair, ele tentou impedi-la, dizendo: “Não vai lá não, não vai lá não”. Ela também disse que o homem estava bêbado no momento do ocorrido e que ele nunca tentou nada contra ela em ocasião anterior.

Na tarde de quinta-feira, a a Polícia Civil em Bodoquena inciou os trabalhos para localizar o suspeito, que foi encontrado nas proximidades da casa onde o ocorrido acontece.

Ele foi capturao e disse não se lembrar dos fatos devido a seu estado de embriaguez. O homem foi conduzido para a Delegacia, onde permanece.

