Condenado por estupro de vulnerável é capturado em Camapuã e levado à custódia

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (5), um mandado de prisão definitiva contra um homem, de 60 anos, condenado a 24 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu em Camapuã, cidade distante 141 quilômetros de Campo Grande.

A ordem judicial foi expedida após o trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não cabem mais recursos no processo. A captura aconteceu por volta do meio-dia, durante diligências realizadas pela Delegacia de Polícia local.

“Assim que tivemos acesso ao mandado de prisão, efetuamos diligências e localizamos o alvo no município. Como se trata de prisão definitiva, o indivíduo passará por audiência de custódia e, posteriormente, será encaminhado à Polícia Penal, em Coxim, onde cumprirá a pena imposta”, explicou o delegado Gustavo Detomi, responsável pela ação.