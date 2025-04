Frederico Siqueira Filho assume Ministério das Comunicações após saída de Juscelino, indica União Brasil

Engenheiro com mais de duas décadas de experiência no setor de telecomunicações foi empossado por Lula nesta quinta-feira (24)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva empossou nesta quinta-feira (24), no Palácio do Planalto, o engenheiro Frederico de Siqueira Filho como novo ministro das Comunicações. A nomeação ocorre após a saída de Juscelino Filho, denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de desvio de emendas parlamentares.

Siqueira Filho estava à frente da Telebras desde maio de 2023. Formado em engenharia civil pela Universidade de Pernambuco, ele acumula mais de 26 anos de atuação no setor de telecomunicações, com passagem marcante de 21 anos na operadora Oi, onde ocupou cargos de liderança em áreas como operações, planejamento, relações institucionais e comerciais.

A indicação do novo ministro foi feita pelo partido União Brasil, que apresentou seu nome ao presidente Lula após o deputado federal Pedro Lucas Fernandes (MA) recusar o convite. Pedro Lucas chegou a ter sua nomeação antecipada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, mas decidiu continuar como líder da bancada do partido na Câmara.

Frederico Siqueira passa a comandar uma das pastas estratégicas do governo após a saída de Juscelino Filho, que havia sido nomeado no início da atual gestão também com o apoio do União Brasil. Com a exoneração, Juscelino reassumiu seu mandato como deputado federal.

