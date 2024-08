Cesta Básica: arroz, feijão e um quilo de frango custam quase R$ 40 para o Campo-grandense

Em média os alimentos são vendidos por R$ 28,11, R$ 5,82 e R$ 10,23

Produtos básicos para o preparo de uma refeição, como arroz, feijão e uma proteína são vendidos por quase R$ 40, de acordo com a pesquisa de preço com alimentos da cesta básica, realizada em seis supermercados de Campo Grande, nesta sexta-feira (16). Para o cálculo, foram levados em consideração o pacote de arroz de 5 kg (Tio Lautério) no valor de R$ 25,89, feijão de 1 kg (Vó Tete) vendido por R$ 5,49 e frango congelado custando R$ 8,29 o quilo. Os três itens somam um valor de R$ 39,67.

Entre os três alimentos, o frango congelado foi o que apresentou maior variação de preço (68,76%), arroz (15,49%) e o feijão (9,11%). A média de preço do pacote de arroz com 5 kg custa R$ 28,11 enquanto o feijão é vendido em média por R$ 5,82 e o quilo do frango sai por R$ 10,23. Ainda na seção de mercearia o sal de 1 kg (Cisne) obteve aumento de 89,50% entre os estabelecimentos pesquisados, o preço mínimo do produto custa R$ 2,19 e R$ 4,15 valor máximo encontrado.

Uma proteína mais em conta, é a cartela de ovos com 12 unidades, que é vendida em torno de R$ 7,86. O produto é vendido entre R$ 6,98 (Comper e Fort), e por R$ 8,99 (Nunes) a diferença de preço fica em 28,79%. A margarina com sal de 500g (Qualy) sai em média para o consumidor por R$ 7,42, a diferença de preço entre os supermercados é de 26,19%.

O papel higiênico de folha dupla com 12 rolos (Neve), é vendido entre R$ 19,49 e R$ 27,86, a diferença nos valores aumenta em 27,86% o preço do produto. O gasto média para compra do item de higiene é de R$ 23,32. O sabão em pó (OMO) fica 70,76% mais caro de um estabelecimento para outro, custando entre R$ 15,49 e R$ 26,45. Em média o produto custa R$ 23,59. Uma alternativa mais econômica é o sabão de barras com 5 unidades, o preço médio do produto fica em torno dos R$ 10,00, metade do preço do em pó. Nos supermercados a reportagem encontrou o item custando entre R$ 7,59 e R$ 14,99 (variação de 97,50%).

Hortifruti

Nesta seção foi observado a queda de preço no quilo da cebola, batata e tomate itens que no começo do ano impactaram significativamente a inflação pedida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Entretanto, a variação de preço desses alimentos teve aumento, um exemplo claro é o quilo do tomate sendo vendido entre R$ 2,98 e R$ 6,99 (Confira na tabela), diferença apontada atinge a marca de 134,56%. Em seguida, a cebola apresentou acréscimo no seu valor de 101,01% na balança o peso custar R$ 2,98 (Fort) e R$ 5,99 (Atacadão).

Já a variação de preço da batata calculada ficou em 58,43%, o cliente adquire o quilo entre R$ 4,98 (4,98) e R$ 7,89 (Pires). Ainda de acordo com a pesquisa do jornal, o consumidor precisa desembolsar em média R$ 4,46, R$ 6,41 e 4,51 para comprar o quilo da cebola, batata e tomate, respectivamente. Por fim, o quilo da banana nanica custa cerca de R$ 6,00 o quilo, a variação de preço é entre R$ 4,98 e R$ 7,99 (60,44%).

Por Suzi Jarde

