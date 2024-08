Confira as ruas que ficarão interditadas neste fim de semana em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições deste final de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Dia 17 de Agosto

Evento: Evento Político

Local: Rua Américo Marques entre a Rua Alfredo Scaff e a Rua Zakia Najas Souto

Horário: Das 14h às 19h

Evento: Evento Religioso Paróquia Cristo Rei

Local: Rua Bento José da Silva entre as ruas João Batista de Oliveira e Barnabé Honório da Silva

Horário: Das 18h às 23h50

Evento: 1º Arraiá Casa Viva

Local: Rua Rocha Pombo Nº 519 entre a Rua São Jerônimo e a Rua Nossa Senhora da Abadia

Horário: Das 15h às 21h

Evento: Dia Nacional do Corretor De Imóveis

Local: Rua Camapuã entre a Av. Afonso Pena e a Rua Amando de Oliveira – Faixa de Estacionamento

Horário: Das 15h às 23h59

Evento: Evento Político

Local: Rua 14 de Julho entre a Av. Fernando Correia da Costa e a Rua 26 de Agosto

Horário: Das 13h às 23h59

Evento: Festa Agostina Igreja Evangélica Luterana do Brasil – Congregação Missão Jandaia

Local: Rua Nova Europa entre a Rua dos Pampas e a Travessa Urubatan

Horário: Das 14h às 23h

Evento: Show de Prêmios

Local: Rua Henrique Barbosa Martins entre a Rua Jerônimo de Albuquerque e a Rua Alberto da Veiga

Horário: Das 14h às 23h30

Evento: Evento Político

Local: Rua Américo Marque entre a Rua Alfredo Scaff e a Rua Zakia Najas Souto

Horário: Das 14h às 19h

Evento: Evento Religioso

Local: Rua Altos Verdes entre a Rua Feira Nova e a Av. Senhor do Bonfim e a Av. Vera Cruz

Horário: Das 17h às 21h

Dia 18 de Agosto

Evento: Festa da Colheita

Local: Rua Verde Louro Nº931 entre a Rua Alpestre e a Rua Fanorte

Horário: Das 15h às 22h

Evento: Festa da Padroeira

Local: Rua Calábria Paulista entre a Rua Xanxerê e a Rua Itabirito

Horário: Das 17h às 23h59.

