Minha Casa, Minha Vida: Estado divulga lista de pré-selecionados para moradias no Nova Bahia

O Governo do Estado, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul), divulgou nesta terça-feira (28), a lista de famílias pré-selecionadas para 80 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial Nova Bahia, em Campo Grande. As unidades são destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como população em situação de rua, idosos, pessoas com deficiência e vítimas de violência doméstica.

Ao todo, 80 candidatos aparecem como selecionados, enquanto os classificados entre as posições 81 e 160 formam o cadastro de reserva. A lista completa foi publicada em edital e pode ser consultada neste link.

Os apartamentos integram a Faixa 1 do programa, voltada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850. Entre os critérios, os candidatos não poderiam possuir imóvel próprio nem ter sido beneficiados anteriormente por programa habitacional.

Também foi necessário comprovar situação de déficit habitacional, como moradia precária, coabitação, superlotação, comprometimento excessivo da renda com aluguel ou situação de rua.

O empreendimento contará com 160 apartamentos no total, sendo que os outros 80 já haviam sido destinados pela Agehab em sorteio realizado em dezembro de 2025. As unidades estão sendo construídas no Bairro Novos Estados, na Avenida Nosso Senhor do Bonfim.

Com investimento total de R$ 30,4 milhões, o projeto é fruto de parceria entre o governo federal e o Estado. A União aporta R$ 27,3 milhões por meio do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), enquanto o Estado contribui com R$ 3,1 milhões. A Prefeitura de Campo Grande doou o terreno, avaliado em R$ 2,48 milhões, e presta apoio técnico à execução.

Os apartamentos terão entre 39 e 42 metros quadrados, com sala, dois quartos, cozinha, área de serviço e banheiro. As obras estão em andamento.