PRF apreende droga avaliada em R$ 27 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 12,6 toneladas de maconha, na manhã desta quinta-feira (20), em Sidrolândia, a 64 km de Campo Grande. Ao todo, a carga esta avaliada em R$ 27,3 milhões.

A equipe da PRF abordou um caminhão na BR 060. Duas pessoas que estavam no veículo afirmaram que a droga seria levada até a capital do estado, Campo Grande.

Os policiais suspeitaram da atitude dos abordados e decidiram fazer a busca veicular. O entorpecente estava no compartimento de carga.

A substância ilícita, o motorista e o passageiro do caminhão foram encaminhados para a polícia judiciária. O prejuízo para o tráfico de drogas é de R$ 27,3 milhões

