Campo Grande recebe Marcelo Germano em imersão inédita sobre gestão empresarial

Evento promovido pela Retenmax reúne líderes e empreendedores sul-mato-grossenses em torno de estratégias práticas para tornar negócios lucrativos mesmo em tempos de instabilidade

O empresário e especialista em gestão Marcelo Germano desembarca em Campo Grande no dia 21 de maio de 2026 para uma edição exclusiva do evento Código da Gestão, promovida pela empresa de marketing e estratégia Retenmax. Com o tema “Do Caos à Ordem: como fazer a sua empresa se tornar lucrativa mesmo em tempos difíceis”, a imersão é voltada a líderes, gestores e empreendedores que buscam organizar seus negócios, retomar o controle das operações e alcançar resultados consistentes — independentemente do tamanho da empresa.

O evento acontece na Faculdade INSTED, no Centro da capital sul-mato-grossense, das 18h às 22h, com ingressos disponíveis a partir de R$ 197 em lotes progressivos pelo Sympla. A proposta vai além do modelo tradicional de palestra: trata-se de uma imersão prática, com conteúdo aplicável desde o primeiro dia após o evento.

SOBRE O EVENTO

O Código da Gestão nasce como resposta direta a um cenário que afeta boa parte dos empresários brasileiros: a dificuldade de entender o mercado, manter visibilidade e tomar decisões estratégicas sob pressão. A programação aborda eixos como gestão aplicada, formação de equipes, tomada de decisão no cenário real e o desenvolvimento de mentalidade estratégica para crescimento sustentável.

O diferencial da imersão está na aplicabilidade imediata do conteúdo. Ao sair do evento, o participante terá ferramentas concretas para reorganizar processos, definir indicadores e estabelecer regras claras de funcionamento — seja uma microempresa, uma PME ou uma empresa de maior porte.

“O Germano vai trazer uma palestra chamada Do Caos à Ordem — como fazer a sua empresa se tornar lucrativa mesmo em tempos difíceis. Isso vai muito de encontro ao que os empresários estão enfrentando hoje: dificuldade de entender o mercado, de ter visibilidade, de saber para onde a empresa está caminhando. Com as ferramentas que ele vai passar ali, a pessoa já pode aplicar no dia seguinte. Não vai ter nada impossível — seja a empresa do tamanho que for, pequena, média ou grande, ela vai ter nas mãos o que precisa para começar a mudar as regras do seu negócio”, disse Anderson Miguel, sócio da Retenmax e organizador do evento

SOBRE MARCELO GERMANO

Marcelo Germano é empresário, mentor e um dos maiores especialistas do Brasil em gestão de pequenas e médias empresas, com mais de 25 anos de experiência. É fundador do programa EAG — Empresa Autogerenciável e da EAG Educação, considerada a primeira escola de empresários do Brasil. Mais de 7 mil empresários já passaram pela metodologia EAG, que se baseia em três pilares: cultura organizacional, processo de gestão e formação de times de alta performance.

Com mais de 780 mil seguidores no Instagram e um canal no YouTube com 570 mil inscritos, Germano também comanda um dos podcasts de negócios mais ouvidos do Brasil. Já palestrou em eventos como Expo Empreendedor, TEDx e encontros nacionais do Sebrae, e é mentor de empresários de diferentes portes, incluindo figuras com patrimônio na casa dos milhões e dos bilhões.

SOBRE A RETENMAX

A Retenmax é uma empresa de marketing e estratégia sediada em Campo Grande (MS), fundada pelos sócios Arthur Maximilliano, Anderson Miguel e Kaio Espindola. A empresa atua na criação e execução de iniciativas que conectam marcas, negócios e profissionais a oportunidades reais de crescimento. O Código da Gestão é a mais recente realização da Retenmax no mercado sul-mato-grossense.

Serviço

Data: 21 de maio de 2026, das 18h às 22h

Local: Faculdade INSTED — Av. Fernando Corrêa da Costa, 845 – Centro, Campo Grande – MS

Ingressos: a partir de R$ 197 (lotes progressivos) — via Kiwifi

Mais informações: codigodagestao.com