Menino de 13 anos é apreendido após abusar de idosa de 92 anos em

Um menino de 13 anos foi apreendido neste sábado (9), investigado por abusar de uma idosa de 92 anos. A Justiça determinou a internação provisória do adolescente após pedido da Polícia Civil.

Conforme a investigação, o caso aconteceu no dia 4 de maio. O adolescente teria invadido a casa da vítima ao pular o muro do imóvel e cometido o ato com uso de violência.

Durante as diligências, os policiais ouviram testemunhas, analisaram imagens de câmeras de segurança e reuniram provas que ajudaram na identificação do suspeito.

Depois da decisão judicial, o adolescente foi localizado e apreendido. Ele foi encaminhado às autoridades competentes e segue à disposição da Justiça.