Frio e chuva adiam show de Jerry Espíndola em Campo Grande

O frio e a chuva em Campo Grande provocaram o adiamento do show de Jerry Espíndola, que aconteceria neste sábado (9).

A apresentação do álbum “40 tons” estava marcada para o Espaço Cultural Teatro do Mundo, na região central da Capital. Nas redes sociais, o espaço informou que, por conta das baixas temperaturas e da chuva, o evento foi suspenso e uma nova data será divulgada em breve.

O espetáculo reúne influências que vão do rock dos anos 80 a ritmos ligados à fronteira, além de elementos de pop e experimentações musicais.

Até o momento, os organizadores ainda não informaram quando o show será remarcado.