Bolsa Família: beneficiários com NIS final 5 recebem hoje

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (24) o pagamento do novo Bolsa Família, com acréscimo de R$ 150. O programa do governo federal substitui o antigo Auxílio Brasil e tem como público-alvo famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Recebem hoje os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 5.

O valor médio do pagamento é de R$ 669,93. Em fevereiro, o valor médio foi de R$ 606,91. O adicional de R$ 150 será pago para 8,9 milhões de crianças até seis anos.

As famílias que ganham menos que R$ 218 por pessoa que recebiam o Auxílio Brasil vão migrar automaticamente para o Bolsa Família, sem necessidade de realizar novo cadastramento. Os cartões e senhas utilizados para saque do antigo programa continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Bolsa Família.

Quais as condições para permanecer no programa?

As famílias devem cumprir condicionalidades, que são alguns compromissos nas áreas de saúde e de educação. São elas:

1. Exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos.

2. Acompanhamento pré-natal para gestantes.

3. Acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até seis anos.

4. Manutenção do caderno de vacinação atualizado.

5. A nova versão do Bolsa Família tem um valor de renda para entrada. O programa passou a incluir famílias com renda de até R$ 218 por pessoa –aumento em relação à faixa de pobreza, que era de até R$ 210 por pessoa

O pagamento do adicional de R$ 150 está começando neste mês, após um pente-fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a fim de eliminar fraudes. Em junho, começará o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos.

Como acompanhar

É possível conferir as datas dos pagamentos, o valor do benefício pago para a família, e a composição das parcelas pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem (disponível para Android e iOS).

Auxílio Gás

Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias inscritas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em abril.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.