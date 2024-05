Comidas, roupas, produtos de farmácia, e até chopp estão sendo vendido sem a taxa de imposto em Campo Grande

A ação quer abrir os olhos da população sobre as altas taxas tributárias

O sonho de qualquer consumidor é, com certeza, comprar sem imposto. Pesando nisso, lojistas da Capital se reuniram para ofertar a clientela o dia livre de tributos, através do “Feirão do Imposto”, realizado pelo CJE (Conselho de Jovens Empresários) da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande). A ação de oportunidade vai até o próximo sábado (25) e durante a semana, mais de 20 empresas do segmento alimentício, cosmético, vestuário, farmacêutico, acessórios, serviço de beleza, entre outros, aderiram a iniciativa.

Quando ficou sabendo da oportunidade, a empresária Amanda Cardinal, proprietária Duzani Lingerie e Zamanda Joias, não pensou duas vezes para aproveitar a chance e mostrar aos consumidores a diferença do preço do produto com e sem o acréscimo do imposto. Ela reforça que a ação é importante para que a população saiba o que está pagando. Para o Feirão, ela separou itens como colar, brinco, roupas para academia e peças íntimas.

“Essa ação faz uma demonstração clara de quanto seria o produto sem impostos. E os benefícios são transparência e responsabilidade social com os nossos clientes e a população em geral em demonstrar que nossa empresa se preocupa com os consumidores, e que está sempre em busca de contribuir com a sociedade”, frisou a empreendedora.

No segmento alimentício, um dos restaurantes participantes é o Funky Fresh e Gairdín. A sócia dos estabelecimentos, Carolina Jara, pontuou que resolveu participar para mostrar a complexidade envolvida na operação de um restaurante e dar uma visão mais clara aos consumidores, clientes e à sociedade em geral. Segundo a empresária, a carga tributária no Brasil é muito alta e isso impacta diretamente no preço final dos pratos.

“Quando vamos a um restaurante, é comum compararmos o valor do prato com o valor dos insumos que seriam necessários para produzir esse mesmo prato em casa. Por exemplo, você pode ir ao mercado, comprar os ingredientes para fazer hambúrgueres e gastar 80 reais para preparar seis porções. Mas, no restaurante, um hambúrguer pode custar entre 30 e 50 reais. Parece mais caro, certo? Mas é importante refletir sobre o que realmente compõe o preço de um prato. O custo de um prato não é apenas o preço dos ingredientes”, afirma.

“Durante o Feirão do Imposto, nossos pratos terão 15% de desconto para simular uma parcela dos impostos que pagamos, que aqui reitero que pode chegar a percentuais muito mais elevados. Queremos alertar e mostrar à sociedade o quanto esses custos e impostos elevam o preço dos pratos. Contamos com a presença dos consumidores para tornar essa experiência ainda mais significativa e gratificante”, completa a empresária.

Lojas participantes

Na loja Duzani Lingerie, um kit com 5 calcinhas que normalmente é vendido com o valor agregado do imposto estadual e federal, custa R$ 209,91. Sem os impostos o valor cai para R$ 165,41. Já o conjunto com 7 peças é vendido por R$ 329,91, mas na semana do Feirão o valor diminuiu para R$ 259,97, um desconto de quase 70 reais.

Na Zamanda Joias, o consumidor vai pagar 18% a menos em um colar vendido por R$ 265 (com imposto) e R$ 216,11 (sem imposto), o desconto chega à 48 reais a menos nos dias do Feirão. Um par de brinco com acréscimo do imposto é vendido por R$ 65,00, mas sem o imposto o preço reduz para R$ 53,36. Ambos os estão situados no mesmo endereço: Avenida Eduardo Elias Zahran,3.032, sala 11.

No restaurante Gairdín, entrará no cardápio de descontos um dos sanduíches mais vendido, além de bebidas:

– Sanduíche Chicago: sanduíche com bacon, abacate, rúcula, tomate cereja e pão de fermentação natural, de R$ 34,00 por R$ 28,90.

– Café espresso: de R$ 8,00 por R$ 6,80.

– Chá de frutas silvestres: de R$ 18,00 por R$ 15,30.

Funky Fresh, também está com ofertas especiais em alguns pratos e bebidas. Durante o evento, os seguintes itens terão descontos:

– Tomato sun-dried risoto: um risoto de tomate desidratado finalizando com creme de burrata de R$ 62,00 por R$ 52,70 (proteina adicional não inclusa)

– Capuccino Cacau: de R$ 18,00 por R$ 15,30.

– Moscow Mule: de R$ 30,00 por R$ 25,50.

O Funky Fresh, situado na Travessa Ana Vani, 51. O atendimento ocorrerá das 11h às 23h.

Exclusivamente no sábado (25), “Dia D do Feirão do Imposto”, outros 17 estabelecimentos comerciais participarão da iniciativa vendendo produtos a preços reduzidos. A Casa Blanca Adega Bistrô comercializará chopp 340 ml por R$ 5,99. Fora da ação, o produto custa R$ 16,00. O restaurante está situado na R. Euclides da Cunha, 89, e o atendimento ocorrerá das 11h30 até as 22h30. Mais informações podem ser obtidas pelo número 99224-7747.

O Pátio Central Shopping terá quatro lojas com itens selecionados disponíveis para os consumidores. A Badulaque apresentará brincos, colar e óculos, com reduções que variam de 40% a 66% nos preços.

Outras lojas e endereços podem ser consultadas no site da Associação Comercial de Campo Grande pelo: www.acicg.com.br

Dígitos que sufocam

É o tema deste ano. Para explicar o motivo do evento, O Estado entrevistou o coordenador do evento e diretor da ACICG, Willyan Francescon. Ele comentou que o Feirão do Imposto é uma ação que ocorre há mais de 20 anos pelo Brasil. O evento reúne ações de conscientização sobre a alta carga tributária no país. A ideia é mostrar para o consumidor e contribuinte do imposto, como o mesmo afeta o dia-a dia das pessoas.

“Costumamos falar que essa conversa está muito fechada para os especialistas da áreas e reuniões mais fechadas. Esse ano vamos ter várias ações especiais, um destaque desse ano é que teremos duas ações de impactos presencial e de forma lúdica para se entender o imposto. Teremos a presença de touros mecânicos, um no Pátio Central, e outro no shopping Norte e Sul. A ideia do touro mecânico é mostrar o quanto a gente consegue ficar em cima do imposto, o quanto ele é agressivo, e o quanto ele é difícil para o empresário e para o contribuinte”, avalia o coordenador do Feirão.

Francescon detalhou sobre a organização com os lojistas, ele reforça ainda que os estabelecimentos participantes são livres para escolher quais produtos serão vendidos sem o imposto estadual e federal. “Foram mapeados várias lojas que vão participar e um grande apoiador deste ano é o Pátio Central onde vários lojistas se interessaram em participar. Alguns lojistas disponibilizaram produtos específicos de suas lojas. Temos tudo comunicado no site da ACICG, alguns lojistas colocaram o estoque todo com desconto”, enfatiza.

Vale ressaltar que os lojistas que aderiram ao Feirão, não tiveram esse imposto abatido, ou seja, isentos, mas trabalharam com sua própria margem,conforme destacou o coordenador do CJE. Outra novidade é a Rota Gastronômica do Imposto, alguns restaurantes da cidade colocaram alguns pratos vendidos sem o imposto.

“A proposta do Feirão do Imposto é um evento de conscientização para a população enxergar as altas taxas tributárias que temos no país. E entender que muitas das vezes não é culpa do empresário o valor dos produtos, como empresário queremos até vender mais barato, mas com as cargas tributárias ficamos impedidos. Outro ponto interessante que queremos entregar nesse Feirão é mostrar algumas pautas que nós acreditamos, para finalizar vamos ter uma palestra sobre a reforma tributária visando mostrar o que vai vim depois, a ideia agora é conscientizar a população”, finalizou.

Por Suzi Jarde

