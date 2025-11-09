Idoso e genro são presos pela polícia depois de morte de homem em chácara

Foto: Osvlado Duarte/ Dourados News
Policiais descobriram em checagem da ficha do genro, que ele era condenado a 45 anos de prisão por estupro de vulnerável 

Foi preso, o idoso identificado Adélio Milton Pereira, de 71 anos por ter matado Severino Romualdo da Silva, 44 anos, em Dourados. O suspeito confessou o crime e foi encontrado junto do genro de 43 anos no momento da prisão.

O crime ocorreu na manhã do último sábado (08)  após bebedeira com a filha e o genro. No depoimento, o idoso disse que o crime aconteceu após desentendimento com a vítima, que era vizinho dele. Segundo ele, o homem teria o ofendido com palavras de baixo calão e que apenas reagiu desferindo golpes de faca contra o oponente.

Segundo o site Dourados News, a prisão foi realizada pelo SIG (Serviço de Investigações Gerais) e policiais da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Com o suspeito, foi encontrado, o genro,  Nelson Villalba, de 43 anos, que após checagem foi descoberto que havia e um mandado de prisão em aberto contra ele, por condenação definitiva de 45 anos de prisão, pela prática de estupro, no município de Porto Murtinho.

Os dois foram encaminhados para a sede da Depac em Dourados, onde Adélio foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e Nelson permanece no local.

