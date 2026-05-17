Calçados, vestuário e eletrodomésticos concentram adesão ao Dia Livre de Impostos em MS

Lojas de shopping e de rua em Campo Grande e Dourados vendem produtos sem repassar tributos no dia 28 de maio

No dia 28 de maio, o comércio de Mato Grosso do Sul realiza mais uma edição do DLI (Dia Livre de Impostos), campanha em que lojistas deixam de repassar ao consumidor o valor correspondente à carga tributária de determinados produtos. A ação chega à oitava edição no Estado e reúne, principalmente, empresas dos setores de calçados, vestuário e eletrodomésticos.

A proposta do movimento é mostrar quanto os tributos interferem na formação do preço final pago pelo consumidor. Para isso, empresários absorvem parte da carga fiscal durante o período da campanha e comercializam itens com descontos equivalentes aos impostos embutidos.

O setor de calçados concentra uma das maiores adesões da edição deste ano. Participam da campanha as lojas Anita, Arezzo, Schutz, Melissa, Cecconello, Democrata, Luz da Lua e Dunhil. Segundo dados do Impostômetro, um tênis importado tem carga tributária de 65,71%. Em um produto vendido a R$ 1 mil, por exemplo, R$ 657,10 correspondem a impostos.

O peso da tributação também aparece em operações de combate à informalidade. Em abril, fiscais do Procon apreenderam 1.232 pares de tênis falsificados em uma loja no Centro de Campo Grande. O estabelecimento funcionava com alvará vencido e sem notas fiscais de origem dos produtos.

No segmento de vestuário, participam da campanha marcas como Calvin Klein, Pernambucanas, Mega Jeans, Ponto Jeans e MMartan. No setor infantil, Tip Top e Puket confirmaram adesão em unidades de Campo Grande e Dourados.

A rede Gazin incluiu 77 lojas em MS. O setor de cosméticos participa com unidades da Adcos e franquias do O Boticário. Também aderiram empresas dos segmentos de suprimentos técnicos e materiais especializados, entre elas Soldamaq, Alvorada, Elétrica Zan, Jatti Vasos e TechDry Impermeabilizantes.

Na alimentação, o KFC participa da campanha nas unidades nos shoppings Campo Grande e Norte Sul Plaza.

A coordenação nacional do Dia Livre de Impostos é da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), já no Estado é pela FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas). Segundo a entidade, a campanha não tem caráter de liquidação, mas de conscientização sobre a carga tributária incidente no consumo.

Para a presidente da Federação, Inês Santiago, a proposta é discutir os efeitos da tributação sobre o poder de compra da população. “Toda empresa que participa demonstra preocupação com o impacto dos impostos no poder de compra da população”, afirmou.

Dados do Impostômetro mostram que a tributação sobre produtos importados chega a 77,43% no perfume e a 71,43% na maquiagem. Entre os itens de tecnologia, a carga tributária é de 63,18% em tablets importados e de 62,46% em smartphones. No setor de veículos, os impostos representam 55,94% do valor de uma motocicleta.

Os organizadores afirmam que edições anteriores registraram aumento expressivo na procura por produtos vendidos sem a incidência dos tributos. Em uma rede varejista participante, as vendas de liquidificadores passaram de 40 para 651 unidades em um único dia. No caso das bicicletas, o volume comercializado subiu de 15 para 285 unidades durante a campanha.

A relação completa dos produtos participantes deve ser divulgada nos próximos dias. Empresas interessadas podem aderir ao movimento até o dia 28 de maio, por meio da FCDL-MS.

Por Djeneffer Cordoba

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram