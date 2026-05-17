Policial civil é preso após disparo e confusão na saída de evento sertanejo em Campo Grande

Um policial civil papiloscopista, de 37 anos, foi preso após um disparo de arma de fogo e uma confusão na saída de um evento sertanejo no bairro Cidade Jardim, em Campo Grande, na noite de sábado (16).

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da PM (Polícia Militar) foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram um grupo contendo um homem no chão. Testemunhas relataram que ele se apresentou como policial civil e teria entrado alterado em um bar, onde ocorreu um disparo de arma de fogo.

Conforme relatos, clientes conseguiram conter o homem e retirar a arma funcional dele.

O proprietário do estabelecimento contou à polícia que o policial se desentendeu com algumas pessoas dentro do bar e acabou retirado do local. Em seguida, ele teria ido até o carro, retornado armado e iniciado nova confusão.

Ainda segundo o empresário, houve luta corporal na tentativa de tomar a arma do policial. Durante a disputa, ocorreu um disparo e o projétil passou próximo da perna esquerda do comerciante, que sofreu queimaduras provocadas pelos gases da arma.

O policial foi preso com a arma e um carregador contendo oito munições intactas.

Aos militares, ele confirmou que houve discussão e alegou ter sido agredido. Disse ainda que tentava segurar a arma enquanto era atacado, momento em que ocorreu o disparo.

Já em depoimento na delegacia, o papiloscopista afirmou que estava deixando o evento quando começou a discutir com um amigo. Segundo ele, um desconhecido passou a filmar a situação e disse que denunciaria o policial à corregedoria por suposta embriaguez.

O servidor afirmou que, após a discussão, foi cercado por cerca de 50 pessoas e agredido com socos e chutes na cabeça.

Ele negou ter apontado a arma para alguém e alegou que os envolvidos perceberam que ele portava o armamento e tentaram pegá-lo. Conforme a versão apresentada, o disparo teria sido acidental e atingido o gramado.

Ainda segundo o registro policial, mesmo após ser desarmado, o policial continuou sendo agredido até receber ajuda de um homem e uma mulher que impediram novas agressões.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.