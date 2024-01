MS tem queda de 174,7 mil cabeças no rebanho de gado

Com 174.775 cabeças de gado a menos em relação ao ano de 2021, Mato Grosso do Sul registrou, no ano passado, a 6ª queda consecutiva no efetivo de bovino. Atualmente, o Estado tem 18.433.728 cabeças de gado. O cálculo representa um declínio de 0,9%, em relação à data referência do ano anterior. Os dados são da PPM (Pesquisa da Pecuária Municipal), feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgado nesta semana.

Presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de MS), Guilherme Bumlai, explicou, ao jornal O Estado, que essa queda de posição do tamanho do rebanho bovino em MS já era esperada. “A substituição da pecuária pela silvicultura em grandes áreas do Estado, como a Costa Leste, causou esse enxugamento no tamanho do rebanho”, analisa.

Por outro lado, ressalta Bumlai, os pecuaristas que permanecem no mercado continuaram o ciclo de investimentos em genética, manejo, sanidade, nutrição e sustentabilidade. “Foram essas práticas que fizeram a atividade evoluir, a tal ponto que hoje o Mato Grosso do Sul tem a melhor carne bovina do Brasil, sem comparações.”

A notícia boa, segundo revelou a PPM. é que mesmo com a queda, o Estado permanece com o 5º maior rebanho do país, após perder a quarta posição em 2019, com 8,4% do efetivo nacional.

Outro dado a ser comemorado é que Corumbá continua com o 2º maior rebanho em nível nacional, 1,8 milhão de animais, 9,7% do efetivo do Mato Grosso do Sul. Seguem- -no os municípios de Ribas do Rio Pardo (14º do Brasil), Aquidauana (17º) e Porto Murtinho (29º).

Equinos no Estado

O efetivo de equinos no Estado também teve queda. Em 2021, o número de cabeças de gado era de 417.525. Já no ano passado, foram contabilizadas 415.996 cabeças. Com isso, Mato Grosso do Sul detém o 6º maior rebanho do Brasil. Enquanto o primeiro colocado foi em Minas Gerais, com 804.904.

Corumbá, líder nacional nesse tipo de rebanho, registrou 44.532 cabeças. Houve queda de cerca de 1,4%, em relação a 2020 (45.805 cabeças). Campo Grande fica em segundo lugar, com 16.188, dentre os municípios de MS.

Recorde de suíno

Em 2022, em Mato Grosso do Sul foram contabilizados 1,6 milhão de cabeças de suínos, representando um recorde na série histórica, com aumento de 6,2%, na passagem de 2021 para 2022. Com isso, o Estado ganha uma posição e passa o Estado de Goiás, e agora volta a ocupar a 6ª posição no ranking entre as Unidades da Federação.

Acompanhando o bom momento, no total de suínos, em Mato Grosso do Sul, o número de matrizes de suínos também apresentou acréscimo, atingindo a marca de mais de 207 mil cabeças, uma alta de 48,0%, se comparada ao ano anterior.

Entre os municípios do Estado, os recordistas são Glória de Dourados (246.777 cabeças), Dourados (210.472 cabeças) e São Gabriel do Oeste (179.547 cabeças). Esses três municípios figuram entre os trinta maiores criadores de suínos do Brasil, sendo que Glória de Dourados fica na décima sexta posição, Dourados na vigésima quarta e São Gabriel do Oeste, na vigésima nona.

