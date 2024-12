Caixa Econômica realiza sorteios de loterias com prêmios milionários

Na noite de sexta-feira (27), a Caixa Econômica Federal realizou os sorteios das loterias Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena, Quina e Super Sete. Os sorteios ocorreram por volta das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Os resultados foram amplamente divulgados ao público.

No concurso 3.279 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, os números sorteados foram: 02, 04, 05, 07, 09, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25. Uma aposta acertou todos os 15 números e levou o prêmio principal de R$ 1.624.502,16. Além disso, 294 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.655,10, enquanto 10.705 apostas acertaram 13 números, com prêmio de R$ 30,00. Também houve prêmios para apostas com 12 e 11 acertos, que receberam R$ 12,00 e R$ 6,00, respectivamente.

O concurso 2.715 da Lotomania, com prêmio estimado em R$ 1,4 milhão, teve os seguintes números sorteados: 04, 07, 19, 21, 31, 32, 34, 37, 40, 52, 53, 58, 62, 70, 78, 80, 86, 88, 89 e 97. Não houve ganhadores com 20 acertos, mas 4 apostas acertaram 19 números e levaram R$ 62.800,01. Já 54 apostas acertaram 18 números e receberam R$ 2.907,41. Outros prêmios foram distribuídos para apostas com 17, 16 e 15 acertos, com valores variando entre R$ 373,80 e R$ 12,79.

No concurso 2.756 da Dupla Sena, com prêmio estimado em R$ 2,6 milhões, os números sorteados foram: no 1º sorteio, 27, 33, 34, 41, 44 e 46; no 2º sorteio, 20, 23, 27, 36, 41 e 50. Nenhuma aposta acertou os 6 números de ambos os sorteios. No entanto, no 1º sorteio, 9 apostas acertaram 5 números e receberam R$ 9.542,79, e 981 apostas acertaram 4 números, com prêmio de R$ 100,05. No 2º sorteio, 10 apostas acertaram 5 números e levaram R$ 7.729,66, enquanto 842 apostas acertaram 4 números, ganhando R$ 116,57.

O concurso 6.617 da Quina, com prêmio estimado em R$ 600 mil, teve os números sorteados: 10, 11, 24, 56 e 66. Não houve ganhadores com 5 acertos, mas 62 apostas acertaram 4 números e receberam R$ 5.105,36. Além disso, 4.231 apostas acertaram 3 números, com prêmio de R$ 71,25, e 95.847 apostas acertaram 2 números, levando R$ 3,14.

O concurso 638 da Super Sete, com prêmio estimado em R$ 700 mil, teve os números sorteados: 1 (Coluna 1), 0 (Coluna 2), 1 (Coluna 3), 6 (Coluna 4), 6 (Coluna 5), 6 (Coluna 6) e 0 (Coluna 7). Não houve ganhadores com 7 ou 6 acertos. Entretanto, 40 apostas acertaram 5 números e receberam R$ 935,97, enquanto 580 apostas acertaram 4 números, ganhando R$ 64,55. Além disso, 5.770 apostas acertaram 3 números e levaram R$ 5,00.

Para os próximos concursos, as estimativas de prêmio são de R$ 2,3 milhões para a Lotomania, R$ 3 milhões para a Dupla Sena, R$ 1,4 milhão para a Quina e R$ 850 mil para a Super Sete.