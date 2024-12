Jovem é esfaqueado por desconhecido no Jardim Noroeste

Na manhã deste sábado (28), jovem, de 21 anos, foi socorrido para a Santa Casa após ser esfaqueado, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. De acordo com as informações, a vitima desconhece o autor do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou à PM (Polícia Militar) que estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima, familiares e alguns amigos de trabalho na noite de sexta-feira (27). Por volta da meia-noite, um amigo da vítima a acompanhou até sua casa, mas as 6 horas da manhã deste sábado (28) a vítima apareceu em sua casa pedindo socorro com ferimentos de faca.

No local, ao ser questionado pelos policiais, o jovem não soube informar quem seria o autor do crime nem fornecer detalhes sobre a dinâmica dos fatos.

Diante disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou ferimentos no abdômen e no braço esquerdo da vítima. Os policiais prestaram os primeiros socorros e, em seguida, encaminharam o jovem consciente e orientado para a Santa Casa de Campo Grande.