Brasil tem 10,5 milhões de pessoas ocupadas no comércio formal, aponta IBGE

Setor varejista concentra maior número de empregos; dados são da Pesquisa Anual de Comércio de 2023

O Brasil contabilizava 10,5 milhões de pessoas ocupadas no comércio formal em 2023, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (7) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), por meio da PAC (Pesquisa Anual de Comércio). O número representa uma alta de 2,6% em relação a 2022, com acréscimo de 267,8 mil trabalhadores.

O maior contingente de empregos estava no comércio varejista, que respondeu por 74,2% dos vínculos formais, seguido pelo comércio por atacado (17,4%) e o comércio de veículos, peças e motocicletas (8,4%).

A pesquisa também revelou que o número de empresas comerciais ativas no país chegou a 1,5 milhão, operando em cerca de 1,7 milhão de unidades locais.

Em 2023, a receita líquida de revenda do comércio brasileiro atingiu R$ 7,1 trilhões, com crescimento de 2,5% em relação ao ano anterior. Já o total de salários e outras remunerações pagos pelo setor somou R$ 308,8 bilhões, com aumento de 9,4% na comparação com 2022.

Outro destaque foi a comercialização por meios eletrônicos. Em 2023, o país contava com 3,7 mil empresas que vendiam exclusivamente pela internet, frente a 1,9 mil em 2019 — uma alta de 91,4% em quatro anos.

A Pesquisa Anual de Comércio é a principal fonte de informações estruturais sobre o setor no Brasil, e fornece dados por tipo de atividade, unidades da federação, número de empresas, pessoal ocupado, remunerações, receita, margem e valor adicionado.

