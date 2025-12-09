Capotamento deixa uma pessoa morta e outra ferida na MS-162 em Dois Irmãos do Buriti

Acidente ocorreu no km 40 da MS-162 no município

Na tarde da última segunda-feira (8) um homem identificado como Sydnei Donaire Martins, de 46 anos morreu e outra pessoa ficou ferida, no km 40 da MS-162, na região de Dois Irmãos do Buriti.

Segundo o Buriti News, no momento do acidente chovia bastante e isso pode ter contribuído para a perda do controle do veículo.

A vítima que foi resgatada consicente foi encaminhada de ambulância para o Hospital Municipal Cristo Rei. O Corpo de Bombeiros que esteve no local teve que tirar o corpo do homem que veio a óbito por ter ficado preso nas ferragens.

No local, a Polícia Civil e a Polícia Científica também realizaram procedimentos no ocorrido.

