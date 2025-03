Obra da Águas Guariroba amplia capacidade de tratamento de esgoto na Capital

Há 25 anos cuidando da saúde e qualidade de vida dos campo-grandense, a Águas Guariroba segue avançando com o saneamento básico na Capital. Em 2025 a cidade terá sua terceira Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), aumentando assim sua capacidade de tratamento.

A ETE Botas, localizada no bairro Jardim Colúmbia, na região norte da Capital, terá uma capacidade de tratamento de mais de 600 milhões de litros de esgoto por ano.

Atualmente, Campo Grande possui 93% de cobertura de rede de esgoto, sendo que 100% do que é coletado é tratado pela concessionária. Esses índices já consideram a Capital de Mato Grosso do Sul como uma cidade universalizada, conforme determina a Lei Federal do Marco Legal do Saneamento.

“Desde o início da operação da concessionária aqui em Campo Grande, em 2000, estamos levando mais saúde e transformação de vida com os mais de 3 mil quilômetros de rede de esgoto implantados. Os resultados são nítidos na saúde pública e na qualidade de vida de todos, pois onde o saneamento chega, tem transformação”, comenta Francis Faustino, diretora-executiva da Águas Guariroba.

Campo Grande ganhou sua primeira ETE em 2008, quando a concessionária inaugurou a ETE Los Angeles. Na época a estação tinha capacidade de tratar 900 litros de esgoto por segundo. Atualmente são 1080 litros de esgoto por segundo. Em 2012, a ETE Imbirussu foi inaugurada reforçando ainda mais o processo de tratamento da concessionária.

“Com o tratamento de todo esgoto coletado, o efluente volta à natureza. Temos análises que comprovam que a qualidade do rio melhora após a devolução do efluente, mostrando nossa excelência na execução do tratamento. Pessoas ganham e o meio ambiente também!”, explica Gabriel Buim, diretor-presidente da concessionária.

O avanço não para. Nos últimos dois anos a concessionária implantou mais de 200 quilômetros de rede, contemplando mais de 50 mil pessoas de diversos bairros da Capital. E em 2025, mais tubulações serão instaladas, além da entrega da ETE Botas no segundo semestre.

É a Águas Guariroba levando mais do que água tratada e esgotamento sanitário, representa preservação, mais dignidade, prosperidade e saúde a todos.

